Trước 10.2, phấn đấu vận hành sàn giao dịch vàng

Thông tin tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4.2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, tại phiên họp, Chính phủ thống nhất đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 1 tiếp tục xu hướng tích cực.

Trong đó, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng khoảng 2,6%; thị trường tiền tệ, tỷ giá cơ bản ổn định; nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia thấp hơn giới hạn quy định.

Số doanh nghiệp, hộ kinh doanh gia nhập thị trường tăng cao. Trong tháng 1.2026, có gần 48.700 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng 45,6% so với cùng kỳ; có trên 110.000 hộ kinh doanh thành lập mới, tăng gần 222%. Nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tích cực về triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các thành viên Chính phủ thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới biến động phức tạp, khó lường, rủi ro gia tăng; sức ép điều hành kinh tế vĩ mô lớn, nhất là về lạm phát tỷ giá, lãi suất; giá vàng, bạc biến động mạnh.

Cạnh đó, tình hình sản xuất kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp còn khó khăn; số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường còn lớn. Buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ còn diễn biến phức tạp...

Về giải pháp trọng tâm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tập trung quán triệt, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Phấn đấu thu ngân sách Nhà nước năm 2026 vượt ít nhất 10% so với thực hiện năm 2025; tăng cường quản lý và thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp ổn định, an toàn, hiệu quả.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu theo dõi sát diễn biến của thị trường vàng; triển khai kịp thời các giải pháp để bình ổn thị trường vàng trong trường hợp cần thiết. Phấn đấu trước ngày 10.2 đưa vào vận hành sàn giao dịch vàng, thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa, trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất, bảo đảm an toàn, lành mạnh, công khai, minh bạch.

Đẩy mạnh phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững. Phát huy hiệu quả Quỹ Nhà ở quốc gia, đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội, nhất là nhà cho thuê, phấn đấu năm 2026 hoàn thành trên 110.000 căn hộ nhà ở xã hội.



