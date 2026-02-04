Giá vàng hôm nay 4.2.2026: Vàng miếng SJC tiếp tục tăng thêm 3,7 triệu đồng/lượng

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC thêm 3,7 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 177,2 triệu đồng, bán ra 180,2 triệu đồng. ACB tăng giá mua vào lên 176,2 triệu đồng, bán ra 180,2 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào lên 177,2 triệu đồng, bán ra 180,2 triệu đồng… Như vậy, chỉ trong 3 ngày giao dịch đầu tuần, giá vàng miếng SJC đã tăng 14,2 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng tăng thêm 4,2 triệu đồng/lượng. Công ty Phú Quý mua vào lên 177,2 triệu đồng, bán ra 180,2 triệu đồng. Công ty SJC mua vào 176,7 triệu đồng, bán ra 179,8 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng nhanh ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng thêm 93 USD mỗi ounce, lên 5.052 USD. Mức tăng thêm 2,1% đã nâng tổng mức tăng trong 30 ngày qua lên 15%. Kim loại quý ghi nhận đà tăng 80% chỉ trong vòng 1 năm trở lại đây khi thêm 2.230 USD/ounce. Lực mua vàng trên thị trường gia tăng khi tâm lý chấp nhận rủi ro.

Báo cáo việc làm hàng tháng của Mỹ và các dữ liệu kinh tế khác bị trì hoãn do chính phủ liên bang đóng cửa một phần. Cục Thống kê Lao động (BLS) cho biết sẽ không công bố báo cáo việc làm tháng giêng vào thứ sáu tuần này theo lịch trình, do chính phủ liên bang đóng cửa một phần. Việc công bố sẽ được lên lịch lại khi chính phủ cấp lại kinh phí. Các báo cáo khác dự kiến công bố trong tuần này, bao gồm khảo sát về số lượng việc làm còn trống và tỷ lệ thay đổi lao động tháng 12 và báo cáo về việc làm và thất nghiệp tại khu vực đô thị, cũng sẽ được lên lịch lại.