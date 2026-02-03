Khách xếp hàng mua khi giá vàng, bạc đảo chiều tăng mạnh

Mặc dù 8 giờ sáng, các công ty kinh doanh vàng bạc đá quý tại khu phố vàng Trần Nhân Tông, TP.Hà Nội mới mở cửa nhưng khách hàng đến chờ từ sớm lúc 6 giờ. Trước các cửa hàng của Công ty Bảo tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải..., khách hàng chờ hàng chục người. Giá vàng trượt giảm mạnh những ngày qua khiến dòng người xếp hàng tranh thủ vào mua.

Khách chờ từ sớm vào mua vàng, bạc sáng 3.2 ẢNH: NGỌC THẮNG

Khách xếp hàng dù công ty Phú Quý chưa mở cửa kinh doanh sáng 3.2

Khách chờ trước cửa hàng Công ty Bảo Tín Mạnh Hải từ 6 giờ sáng 3.2

Không những TP.Hà Nội, khách hàng khu vực TP.HCM cũng tranh thủ mua vàng khi giá giảm sâu. Chị Nguyễn Anh (nhân viên ngân hàng có trụ sở ở P.Xuân Hòa, TP.HCM) cho biết vừa ra tiệm vàng định mua 3 chỉ nhưng khách động qua, đứng chờ cả tiếng mua được 1 chỉ vàng nhẫn. Đến hôm nay giá vàng đã tăng trở lại nhưng đi qua tiệm vàng cũng thấy đông quá mà không có thời gian xếp hàng mua.

Lượng khách đến mua vàng, bạc tại các công ty áp đảo so với bán ra. Đại diện Công ty SJC cho biết khi nào khách bán vàng ra thì công ty mới có nguồn bán lại cho khách mua vào. Hiện công ty vẫn giới hạn khối lượng bán ra cho mỗi khách là 1 lượng vàng miếng SJC hay 1 chỉ vàng nhẫn.

Giá vàng miếng SJC tăng vọt 10,5 triệu đồng/lượng

Chiều 3.2, giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng mạnh thêm 3 triệu đồng/lượng, nâng tổng mức tăng giá trong ngày lên 10,5 triệu đồng/lượng. công ty SJC, Doji, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý… mua vào với giá 173,5 triệu đồng, bán ra 176,5 triệu đồng. Tương tự, giá vàng nhẫn cũng đã tăng thêm 3 triệu đồng mỗi lượng, nâng tổng mức tăng trong ngày lên 9 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua với giá 173,5 triệu đồng, bán ra 176,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 173,5 triệu đồng, bán ra 176,5 triệu đồng. Công ty SJC mua vào 171,5 triệu đồng, bán ra 174,5 triệu đồng… Kim loại quý trên thị trường thế giới tiếp tục tăng thêm 100 USD/ounce so với buổi sáng, nâng tổng mức tăng trong ngày lên 270 USD/ounce, đạt 4.935 USD/ounce.

Giá vàng nhẫn bám sát vàng miếnG SJC

Không những vàng, giá bạc cũng tiếp tục đà tăng, nâng tổng mức tăng lên 6 triệu đồng/kg. Công ty Sacombank - SBJ tăng thêm 2,4 triệu đồng/kg, mua vào lên 92 triệu đồng, bán ra 94,88 triệu đồng. Đối với bạc loại 1 lượng, giá tăng thêm 100.000 đồng, mua vào lên 3,45 triệu đồng, bán ra 3,558 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng mỗi ký bạc thêm 2,5 triệu đồng, mua vào 87,493 triệu đồng, bán ra 90,186 triệu đồng. Giá bạc loại 1 lượng tăng 100.000 đồng, mua vào lên 3,286 triệu đồng, bán ra 3,382 triệu đồng.

Công ty Ancarat tăng giá bạc thỏi Ngân Long Quảng Tiến loại 1kg thêm 2,2 triệu đồng/kg, mua vào lên 87,067 triệu đồng, bán ra 89,76 triệu đồng. Giá bạc loại 1 lượng có giá mua vào lên 3,285 triệu đồng, bán ra 3,366 triệu đồng… Bạc đã tăng tổng công 20% trong ngày. Giá bạc thế giới tiếp tục tăng thêm 8 USD/ounce (tường đương tăng 10%), lên gần 87 USD/ounce,