Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng, bạc tiếp tục rơi thẳng đứng, nhà đầu tư choáng váng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
02/02/2026 13:22 GMT+7

Trưa 2.2, giá vàng và bạc trong nước tiếp tục giảm mạnh chưa có điểm dừng khi thị trường thế giới biến động sâu.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm mỗi lượng vàng miếng SJC thêm 2,6 triệu đồng sau khi tăng trở lại 1,6 triệu đồng, nâng tổng mức giảm lên 6 triệu đồng. Giá mua vào còn 163 triệu đồng, bán ra 166 triệu đồng. Công ty Phú Quý cũng giảm giá mua vàng miếng xuống 163 triệu đồng, bán ra 168 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm giá vàng miếng SJC 3,4 triệu đồng, mua vào 165,6 triệu đồng, bán ra 168,6 triệu đồng… Tương tự, giá vàng nhẫn 4 số 9 giảm 2,5 triệu đồng, Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 166,5 triệu đồng, bán ra 169,5 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 163 triệu đồng, bán ra 166 triệu đồng… Vàng thế giới giảm lên đến 360 USD/ounce, còn 4,517 USD/ounce.

Giá vàng, bạc tiếp tục rơi thẳng đứng, nhà đầu tư choáng váng - Ảnh 1.

Giá vàng tiếp tục giảm mạnh

ẢNH: NGỌC THẮNG

Trong sáng 2.2, giá bạc trong nước tiếp tục giảm mạnh. Công ty Phú Quý đã giảm thêm 8 triệu đồng mỗi ký bạc, mua vào còn 76,693 triệu đồng, bán ra 79,066 triệu đồng. Riêng loại bạc 1 lượng, gia giảm thêm gần 300.000 đồng, mua vào 2,876 triệu đồng, bán ra 2,965 triệu đồng. Công ty Sacombank - SBJ giảm giá bạc loại 1kg 3,6 triệu đồng so với đầu ngày, mua vào còn 87,12 triệu đồng, bán ra 90,24 triệu đồng. Đối với loại 1 lượng, giá xuống 3,267 triệu đồng, bán ra 3,384 triệu đồng. Còn tại công ty Ancarat, bạc thỏi Ngân Long Quảng Tiến loại 1kg giảm 6 triệu đồng, mua vào còn 77,2 triệu đồng, bán ra 79,6 triệu đồng… Giá bạc đã nâng mức giảm giá lên 9% trong sáng 2.2 và so với tháng qua giảm gần 30%.

Trên thị trường thế giới, giá bạc đã giảm 8 USD/ounce, xuống 77 USD/ounce. Mức giảm hơn 9,5% trong phiên giao dịch đầu tuần. Giá bạc trong nước đang cao hơn thế giới hơn 15 triệu đồng/kg.

