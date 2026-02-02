Giá vàng hôm nay 2.2.2026: Bị thổi bay 5 triệu đồng/lượng

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng SJC 5 triệu đồng mỗi lượng, mua vào còn 164 triệu đồng, bán ra 167 triệu đồng. ACB giảm mỗi lượng vàng miếng 4 triệu đồng, xuống 165 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 168 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm giá mua vàng miếng SJC 3,5 triệu đồng, xuống 165 triệu đồng; chiều bán ra giảm 4,5 triệu đồng, còn 167 triệu đồng… Như vậy, so với mức giá đỉnh lập được vào ngày 29.1 ở 191,3 triệu đồng, đến nay vàng miếng SJC đã giảm 24,3 triệu đồng. Nhưng người mua vàng ở mức cao tuần trước, nay lỗ khoảng 27 triệu đồng mỗi lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng lao dốc khi mất 4,5 - 5 triệu đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 163,5 triệu đồng, bán ra 166,6 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 164 triệu đồng, bán ra 167 triệu đồng…

Giá vàng miếng SJC giảm thêm 5 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần, mất thêm 214 USD mỗi ounce, xuống 4.680 USD. Mức giảm giá này đã khiến kim loại quý đã mất gần 1.000 USD chỉ trong mấy ngày giao dịch qua.

Chuyên gia vàng Dương Anh Vũ cho rằng, đà giảm giá của vàng vẫn chưa dừng lại sau khi mất gần 900 USD/ounce (có lúc giá giảm xuống 4.700 USD/ounce sau đó tăng lại) trong hai phiên giao dịch cuối tuần qua. Nguyên nhân đến từ yếu tố cơ bản và yếu tố kỹ thuật. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thông báo giữ nguyên lãi suất và giới đầu tư dự đoán lãi suất sẽ không đổi cho đến khi chủ tịch FED hết nhiệm kỳ vào tháng 5. Sức mạnh đồng đô la được củng cố sẽ tác động đến sự hấp dẫn của vàng.

Bên cạnh đó, trên chiến trường Đông Âu, Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất lệnh ngừng bắn 1 tuần và Nga dường như đã đồng thuận. Cần biết rằng đây là lần đầu tiên Nga đồng ý ngừng bắn, mở ra cơ hội tìm giải pháp cho xung đột Đông Âu. Ngoài ra, yếu tố kỹ thuật mà cụ thể là lực bán từ dòng tiền đầu cơ đẩy giá vàng lao dốc rất nhanh. Khi các mức hỗ trợ quan trọng liên tục bị phá vỡ, lệnh bán mạnh khiến giá vàng giảm. Trong phiên giao dịch tuần đầu tiên của tháng 2, theo ông Dương Anh Vũ mức hỗ trợ quan trọng của vàng thế giới ở 4.650 USD/ounce, giữ vững mức này thì giá vàng có khả năng tăng trở lại trên 5.000 USD/ounce. Nếu không, giá vàng sẽ giảm về mức 4.480 USD/ounce.