Đu đỉnh bắt đáy vàng, bạc sôi động trên chợ mạng

Bán cả phí xếp hàng mua bạc

Chiều 31.1, chị Trần, chuyên thu mua bạc của Công ty Phú Quý trên thị trường tự do tại TP.HCM báo giá bạc Thanh Long loại 1kg là 110 triệu đồng, cao hơn công ty lên đến 23 triệu đồng/kg.

Nhà đầu tư thăm dò giá bạc sáng 31.1 trên hội, nhóm bạc ẢNH: T.X

Lí giải về mức giá trên trời này, chị Trần cho biết: "Giá tụi em gom vô mấy ngày trước lên 136 triệu đồng/kg nên mức này là đã lỗ rồi. Cao nhưng có hàng "tươi", chứ không phải "hàng giấy". Mua bạc trực tiếp từ công ty chỉ có "hàng giấy" thôi. Còn mua hàng "tươi", khách hàng còn có thể bán lại khi cần chia nhỏ. Chị yên tâm đi, giá em thu cao thì khi chị bán lại, em thu giá cũng cao hơn công ty". Thấy chúng tôi lưỡng lự vì giá quá cao, chị Trần giảm xuống 105 triệu đồng/kg (tức giảm 5 triệu đồng/kg chỉ chưa đầy 15 phút) và nhắn "được giá thì hàng sẽ giao tận nhà".

Khách xếp hàng mua vàng, bạc tại Công ty Phú Quý sáng 31.1 ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên diễn đàn Hội chơi bạc nguyên chất, một cuộc rượt đuổi giá theo xu hướng đi xuống diễn ra khá sôi động. Những người đang có bạc Phú Quý rao giá bán từ 103 - 110 triệu đồng/kg, trong khi người mua thì ép xuống 90 - 95 triệu đồng/kg. Còn đối với bạc thương hiệu Sacombank-SJC, một số thành viên tại TP.HCM rao mua với giá 93 - 100 triệu đồng mỗi ký nhưng vẫn nghi ngờ "chỉ có ở mức ngủ trưa", bởi bạc vật chất trên thị trường không có hàng để mua thì lấy đâu ra giá đó.

Không chỉ hàng tươi, chợ bạc online cũng xuất hiện đội nhóm bán bạc giấy (phiếu mua bạc), đáp ứng nhu cầu cho những người không có thời gian xếp hàng mua. Đoàn, một thành viên bán phiếu mua bạc trên nhóm Hội bạc nguyên chất, cho biết mỗi phiếu đăng ký mua được 1kg bạc, phí là 600.000 đồng/phiếu. Do quy định của công ty, người nào đăng ký thì người đó đích danh thanh toán nên Đoàn yêu cầu khách mua cung cấp thông tin CCCD để ghi trên phiếu (trường hợp công ty có yêu cầu). "Không những vậy, tài khoản ngân hàng thanh toán cũng là tài khoản chính chủ, không cho phép tài khoản khác thanh toán. Đây là quy định của phía công ty", Đoàn nói thêm.

Săn vàng khi giá giảm sâu

Không những bạc, chợ vàng trên mạng cũng giao dịch sôi động khi giá sụt giảm sâu. Chị Nguyễn Nhung (nhân viên văn phòng có trụ sở P.Xuân Hòa, TP.HCM) đang lên mạng mua thêm 1 - 2 lượng vàng miếng SJC khi giá giảm mạnh mấy chục triệu đồng/lượng. "Mức giá hiện nay là cơ hội mua vào nhưng do trong tuần đi làm nên tôi không thể rời công ty để xếp hàng mua được", chị Nhung giải thích. Với 6 lượng vàng đang nắm trong tay, chị Nguyễn Nhung đã lời gấp 3 lần nhưng vẫn không bán ra mà còn muốn mua thêm vì kỳ vọng giá sẽ lên 200 triệu đồng/lượng. Dù vậy, chị Nhung vẫn lo ngại "bán vàng là mất hàng nên nhiều khi không dám bán vì sợ không mua được".

Giá vàng miếng SJC giảm mạnh, giá tự do còn 174 - 175 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẠCH

Ở hội nhóm Giao lưu mua bán vàng 9999, một thành viên ẩn danh bán 1,3 lượng vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu loại 1 chỉ, 2 chỉ và 3 chỉ với giá 171,5 triệu đồng/lượng. Chỉ trong vòng vài giờ, lượng thành viên vào xác nhận mua lượng vàng này, không mặc cả lên đến 60 người nhưng chủ nhân của số vàng này vẫn chưa thông báo đã chốt bán hết hay chưa. Trong khi đó, giá vàng nhẫn 4 số 9 mà Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào trong ngày 31.1 là 169 triệu đồng, bán ra 172 triệu đồng. Còn một thành viên khác thì rao bán giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu giá 175 triệu đồng/lượng, có hàng ngay, không phải xếp hàng. Thành viên tên Cường (TP.Hà Nội) rao bán vàng miếng SJC giá 173 triệu đồng, còn vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 172 triệu đồng…

Ông Nguyễn Ngọc Trọng - Giám đốc Công ty vàng Đối tác mới nhận xét, trong lịch sử thị trường vàng thế giới, chưa bao giờ giá giảm mạnh gần 700 USD/ounce chỉ trong 2 ngày. Ở mức giá cao, khách hàng đã xếp hàng mua thì khi giá giảm, họ sẽ vẫn rủ nhau đi mua. Do công ty bán với khối lượng hạn chế nên khách hàng có tâm lý không quan tâm giá bao nhiêu mà chỉ cần biết mua được bao nhiêu. Giá vàng giảm mạnh, người dân lại mua bắt đáy. Khi nào tình trạng giá liên tục giảm thì may ra số lượng khách hàng đi mua sẽ giảm đi. Nhưng ở thời điểm này, rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào.