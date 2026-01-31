Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Người dân xếp hàng mua vàng khi giá 'sập' mạnh

Thanh Xuân
Thanh Xuân
31/01/2026 11:14 GMT+7

Giá vàng giảm mạnh kỷ lục, hơn 20 triệu đồng chỉ sau 2 ngày nên nhiều khách hàng kéo nhau đi mua vào sáng 31.1.

Trên đường Trần Nhân Tông (TP. Hà Nội), các cửa hàng kinh doanh vàng bạc ghi nhận cảnh người dân xếp hàng dài chờ vào mua khi giá vàng, bạc giảm sâu. Dù thời tiết bắt đầu xuất hiện mưa, lượng khách vẫn không ngớt. Phần lớn người đến xếp hàng là để mua vàng, bạc; trong khi đó, khu vực dành cho khách bán lại khá thưa thớt, trái ngược với sự đông đúc tại lối vào mua.

Người dân xếp hàng mua vàng, bạc khi giá giảm - Ảnh 1.

Khách xếp hàng chờ vào mua vàng, bạc sáng 31.1

ATNH: NGỌC THẮNG

Người dân xếp hàng mua vàng, bạc khi giá giảm - Ảnh 2.

Trời bắt đầu đổ mưa nhưng khách hàng vẫn kiên nhẫn chờ

Người dân xếp hàng mua vàng, bạc khi giá giảm - Ảnh 3.

Khách hàng ra vào các tiệm vàng không ngớt

Người dân xếp hàng mua vàng, bạc khi giá giảm - Ảnh 4.

Lối xếp hàng chờ vào mua vàng, bạc đông hơn bên vào bán

Giá vàng miếng SJC sáng ngày 31.1 giảm thêm 9 triệu đồng mỗi lượng, các công ty kinh doanh như SJC, Bảo Tín Minh Châu, Doji… mua vào với giá 169 triệu đồng, bán ra 172 triệu đồng. So với mức đỉnh lập được trong tuần ở 191,3 triệu đồng, mỗi lượng vàng miếng hiện giảm 19,3 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn cũng giảm mạnh 9 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu bằng với vàng miếng SJC, mua vào 169 triệu đồng, bán ra 172 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 168,5 triệu đồng, bán ra 171,5 triệu đồng…

Những người mua vàng trong tuần qua chịu lỗ nặng. Chị Nguyễn Lam, nhân viên công ty có trụ sở ở P. Sài Gòn, TP.HCM mua 1 lượng vàng miếng SJC với giá 175 triệu đồng, chỉ trong vòng 1 tuần từ đang lời 13 triệu đồng chuyển sang lỗ 6 triệu đồng. Một số người quen của chị Lam mua ở mức giá cao trong tuần, nay lỗ cũng từ 20 – 22 triệu đồng/lượng. Chị Lam cho biết giá còn giảm nữa thì sẽ mua thêm 1 ít để cân bằng lại giá bình quân mua vào.

Người dân xếp hàng mua vàng, bạc khi giá giảm - Ảnh 5.

Công ty Phú Quý thông báo tạm hết vàng, bạc

 Nhu cầu mua vàng tăng lên, trong khi các công ty không có vàng đáp ứng nhu cầu. Dẫn đến giá vàng trong nước vẫn duy trì mức đắt đỏ. Vàng miếng SJC cao hơn thế giới 16,3 triệu đồng, còn vàng nhẫn 4 số 9 cao hơn từ 15,5 – 16,3 triệu đồng. Kim loại quý thế giới ghi nhận mức giảm kỷ lục từ trước đến nay, mất đến 500 USD/ounce chỉ trong một ngày, tương đương hơn 9%. Giá vàng thế giới xuống còn 4.882 USD/ounce.

Tin liên quan

Giá bạc rơi thẳng đứng

Giá bạc rơi thẳng đứng

Ngày 31.1, giá bạc trong nước giảm mạnh nhất từ trước đến nay, mất 17,5% chỉ qua một ngày. Kim loại màu xám trên thị trường thế giới rơi thẳng đứng sau khi lập mức giá cao kỷ lục.

Giá vàng, bạc giảm không phanh

Khám phá thêm chủ đề

vàng bạc công ty Phú Quý Bảo Tín Minh Châu SJC
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận