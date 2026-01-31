Người dân xếp hàng mua vàng khi giá 'sập' mạnh

Trên đường Trần Nhân Tông (TP. Hà Nội), các cửa hàng kinh doanh vàng bạc ghi nhận cảnh người dân xếp hàng dài chờ vào mua khi giá vàng, bạc giảm sâu. Dù thời tiết bắt đầu xuất hiện mưa, lượng khách vẫn không ngớt. Phần lớn người đến xếp hàng là để mua vàng, bạc; trong khi đó, khu vực dành cho khách bán lại khá thưa thớt, trái ngược với sự đông đúc tại lối vào mua.

Khách xếp hàng chờ vào mua vàng, bạc sáng 31.1 ATNH: NGỌC THẮNG

Trời bắt đầu đổ mưa nhưng khách hàng vẫn kiên nhẫn chờ

Khách hàng ra vào các tiệm vàng không ngớt

Lối xếp hàng chờ vào mua vàng, bạc đông hơn bên vào bán

Giá vàng miếng SJC sáng ngày 31.1 giảm thêm 9 triệu đồng mỗi lượng, các công ty kinh doanh như SJC, Bảo Tín Minh Châu, Doji… mua vào với giá 169 triệu đồng, bán ra 172 triệu đồng. So với mức đỉnh lập được trong tuần ở 191,3 triệu đồng, mỗi lượng vàng miếng hiện giảm 19,3 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn cũng giảm mạnh 9 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu bằng với vàng miếng SJC, mua vào 169 triệu đồng, bán ra 172 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 168,5 triệu đồng, bán ra 171,5 triệu đồng…

Những người mua vàng trong tuần qua chịu lỗ nặng. Chị Nguyễn Lam, nhân viên công ty có trụ sở ở P. Sài Gòn, TP.HCM mua 1 lượng vàng miếng SJC với giá 175 triệu đồng, chỉ trong vòng 1 tuần từ đang lời 13 triệu đồng chuyển sang lỗ 6 triệu đồng. Một số người quen của chị Lam mua ở mức giá cao trong tuần, nay lỗ cũng từ 20 – 22 triệu đồng/lượng. Chị Lam cho biết giá còn giảm nữa thì sẽ mua thêm 1 ít để cân bằng lại giá bình quân mua vào.

Công ty Phú Quý thông báo tạm hết vàng, bạc

Nhu cầu mua vàng tăng lên, trong khi các công ty không có vàng đáp ứng nhu cầu. Dẫn đến giá vàng trong nước vẫn duy trì mức đắt đỏ. Vàng miếng SJC cao hơn thế giới 16,3 triệu đồng, còn vàng nhẫn 4 số 9 cao hơn từ 15,5 – 16,3 triệu đồng. Kim loại quý thế giới ghi nhận mức giảm kỷ lục từ trước đến nay, mất đến 500 USD/ounce chỉ trong một ngày, tương đương hơn 9%. Giá vàng thế giới xuống còn 4.882 USD/ounce.