Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá bạc rơi thẳng đứng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
31/01/2026 10:05 GMT+7

Ngày 31.1, giá bạc trong nước giảm mạnh nhất từ trước đến nay, mất 17,5% chỉ qua một ngày. Kim loại màu xám trên thị trường thế giới rơi thẳng đứng sau khi lập mức giá cao kỷ lục.

Công ty Phú Quý giảm giá bạc loại 1 lượng 700.000 đồng, mua vào còn 3,175 triệu đồng, bán ra 3,273 triệu đồng. Đối với loại 1 kg, giá giảm mạnh 18,5 triệu đồng, mua vào còn 84,666 triệu đồng, bán ra 87,279 triệu đồng. Tại Công ty Ancarat, giá bạc loại 1 lượng cũng giảm xuống còn 3,268 triệu đồng, bán ra 3,369 triệu đồng. Đối với loại 1kg, giá mua vào 87,147 triệu đồng, bán ra 89,84 triệu đồng…

Giá bạc rơi thẳng đứng- Ảnh 1.

Giá bạc giảm mạnh

ẢNH: P.L

Chỉ qua một đêm, các công ty giảm giá bạc 17,5%, còn nếu tính theo tuần thì mức giảm lên đến 18,2%. Tuy nhiên, tính trong tháng 1, giá bạc vẫn ghi nhận mức tăng 17,7% (thay vì có lúc tăng gần 50% trong tháng) và tăng hơn 70% trong vòng 3 tháng (trước đó tăng 130%).

Trên thị trường thế giới, giá bạc đã giảm khá mạnh, mất 30,3 USD, xuống 85,15 USD/ounce. Bạc giảm giá nhanh kỷ lục ở mức 26,26% chỉ trong một ngày sau khi xác lập mức cao kỷ lục trên 120 USD/ounce. Lực bán bạc chốt lời trên thị trường thế giới diễn ra mạnh dẫn đến có lúc giá xuống 74,1 USD/ounce.

Mặc dù đợt bán tháo bạc được kích hoạt bởi áp lực bán kỹ thuật, nhưng sự sụt giảm này cũng trầm trọng hơn do những kỳ vọng thay đổi xung quanh nền kinh tế Mỹ và chính sách lãi suất. Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông Kevin Warsh là người được đề cử làm người đứng đầu Cục Dự trữ liên bang (Fed) tiếp theo. Ông Warsh từng là thành viên hội đồng quản trị của ngân hàng trung ương vào năm 2006, và một số nhà phân tích dự đoán ông sẽ mang lại sự ổn định hơn cho chính sách tiền tệ của Mỹ. Việc đề cử ông Warsh có tiềm năng tạo ra một sự thay đổi mang tính bước ngoặt đối với chính sách tiền tệ của Mỹ và nhiệm vụ của Fed. Mặc dù ông được xem là người có chính sách tiền tệ cứng rắn nhưng các nhà phân tích cho rằng khó có khả năng ông sẽ đi ngược lại lập trường đã được khẳng định của Trump rằng lãi suất của Mỹ nên thấp hơn.

Tin liên quan

Giá vàng, bạc giảm không phanh

Giá vàng, bạc giảm không phanh

Sau khi tăng mạnh lên mức đỉnh, giá vàng, bạc quay đầu giảm không phanh.

Ancarat bán bạc qua app ngân hàng BIDV

Khám phá thêm chủ đề

giá bạc công ty Phú Quý Ancarat Mỹ Lãi suất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận