Giá bạc rơi thẳng đứng

Công ty Phú Quý giảm giá bạc loại 1 lượng 700.000 đồng, mua vào còn 3,175 triệu đồng, bán ra 3,273 triệu đồng. Đối với loại 1 kg, giá giảm mạnh 18,5 triệu đồng, mua vào còn 84,666 triệu đồng, bán ra 87,279 triệu đồng. Tại Công ty Ancarat, giá bạc loại 1 lượng cũng giảm xuống còn 3,268 triệu đồng, bán ra 3,369 triệu đồng. Đối với loại 1kg, giá mua vào 87,147 triệu đồng, bán ra 89,84 triệu đồng…

Giá bạc giảm mạnh ẢNH: P.L

Chỉ qua một đêm, các công ty giảm giá bạc 17,5%, còn nếu tính theo tuần thì mức giảm lên đến 18,2%. Tuy nhiên, tính trong tháng 1, giá bạc vẫn ghi nhận mức tăng 17,7% (thay vì có lúc tăng gần 50% trong tháng) và tăng hơn 70% trong vòng 3 tháng (trước đó tăng 130%).

Trên thị trường thế giới, giá bạc đã giảm khá mạnh, mất 30,3 USD, xuống 85,15 USD/ounce. Bạc giảm giá nhanh kỷ lục ở mức 26,26% chỉ trong một ngày sau khi xác lập mức cao kỷ lục trên 120 USD/ounce. Lực bán bạc chốt lời trên thị trường thế giới diễn ra mạnh dẫn đến có lúc giá xuống 74,1 USD/ounce.

Mặc dù đợt bán tháo bạc được kích hoạt bởi áp lực bán kỹ thuật, nhưng sự sụt giảm này cũng trầm trọng hơn do những kỳ vọng thay đổi xung quanh nền kinh tế Mỹ và chính sách lãi suất. Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông Kevin Warsh là người được đề cử làm người đứng đầu Cục Dự trữ liên bang (Fed) tiếp theo. Ông Warsh từng là thành viên hội đồng quản trị của ngân hàng trung ương vào năm 2006, và một số nhà phân tích dự đoán ông sẽ mang lại sự ổn định hơn cho chính sách tiền tệ của Mỹ. Việc đề cử ông Warsh có tiềm năng tạo ra một sự thay đổi mang tính bước ngoặt đối với chính sách tiền tệ của Mỹ và nhiệm vụ của Fed. Mặc dù ông được xem là người có chính sách tiền tệ cứng rắn nhưng các nhà phân tích cho rằng khó có khả năng ông sẽ đi ngược lại lập trường đã được khẳng định của Trump rằng lãi suất của Mỹ nên thấp hơn.