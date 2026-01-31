Giá vàng, bạc giảm không phanh

Lỗ nặng qua một đêm

Sau khi lập đỉnh lịch sử, giá vàng miếng SJC ngày 30.1 bất ngờ quay đầu giảm mạnh, mức giảm dao động từ 8,6 - 9,5 triệu đồng/lượng. Tại Công ty SJC, Bảo Tín Minh Châu và Doji, giá vàng miếng được mua vào ở mức 178 triệu đồng/lượng, bán ra 181 triệu đồng/lượng. Riêng Công ty Phú Quý niêm yết giá mua vào 177,6 triệu đồng/lượng, bán ra 181 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng nới rộng lên 3 - 3,6 triệu đồng/lượng. Cùng chiều, giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh khoảng 10 triệu đồng/lượng. Công ty Phú Quý mua vào 177,3 triệu đồng/lượng, bán ra 180,3 triệu đồng/lượng; Công ty SJC mua vào 177 triệu đồng/lượng, bán ra 180 triệu đồng/lượng.

Khách hàng mua vàng bạc, công ty thông báo tạm hết hàng ẢNH: NGỌC THẮNG

Diễn biến giảm sâu của vàng trong nước diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới lao dốc mạnh. Lần đầu tiên trong lịch sử, giá vàng quốc tế giảm hơn 6,3% chỉ trong một ngày, tương đương 350 USD/ounce, rơi xuống còn 5.024 USD/ounce. Hoạt động chốt lời ồ ạt của giới đầu tư trên thị trường kim loại quý là nguyên nhân chính khiến giá vàng giảm mạnh.

Tương tự, giá bạc trong nước ngày 30.1 bất ngờ giảm mạnh. Giá bạc tại Công ty Sacombank - SBJ giảm 13 triệu đồng/kg, xuống còn 107,92 triệu đồng/kg mua vào, còn bán ra 111,04

triệu đồng/kg. Với loại 1 lượng, giá mua vào còn 4,047 triệu đồng, bán ra 4,164 triệu đồng. Riêng Công ty Phú Quý đã giảm giá bạc loại 1 lượng khoảng 600.000 đồng trong ngày, đưa giá mua xuống 3,793 triệu đồng và bán ra 3,91 triệu đồng. Bạc loại 1 kg giảm 16 triệu đồng, mua vào 101,164 triệu đồng và 104,266 triệu đồng bán ra. Đây là phiên giảm mạnh nhất của giá bạc trong nhiều tháng qua, khiến mức tăng trong tuần thu hẹp còn 1,8%, trong 1 tháng còn 40%, và 3 tháng còn khoảng 100%. Trên thị trường thế giới, giá bạc cũng quay đầu giảm mạnh trước áp lực bán chốt lời của nhà đầu tư, từ mức đỉnh gần 121 USD/ounce rơi xuống còn 100 USD/ounce.

Đợt giảm giá mạnh của vàng, bạc khiến nhiều người lỗ nặng chỉ qua một đêm. Chị Nguyễn Mai, nhân viên một công ty tại P.Xuân Hòa (TP.HCM) không khỏi tiếc nuối khoản lợi nhuận đã mất. Trước đó, khi giá bạc liên tục tăng cao, chị Mai đã tất toán sổ tiết kiệm trước hạn 50 triệu đồng cùng số tiền dư để mua

1 kg bạc với giá 98 triệu đồng. Chỉ chưa đầy một tuần sau, giá mua vào tại Sacombank - SJC tăng lên hơn 121 triệu đồng/kg, giúp khoản đầu tư này lãi khoảng 23 triệu đồng. Thế nhưng chỉ qua một đêm, số tiền lời này giảm xuống còn chưa đến 10 triệu đồng. Còn chị Phương Lan, nhân viên truyền thông tại TP.HCM mua 1 lượng vàng miếng SJC vào sáng 29.1 với giá hơn 190 triệu đồng/lượng, chỉ qua một đêm đã lỗ ngay 12 triệu đồng/lượng.

Nhu cầu săn hàng vẫn tăng

Dù vậy, tính trong 1 năm qua, giá vàng, bạc đã tăng khá sốc, chẳng hạn như bạc tăng gấp 4 lần chỉ trong vòng 1 năm, còn vàng tăng gần gấp đôi. Chính vì vậy, nhiều khách hàng xem những đợt điều chỉnh như này là cơ hội mua vào. Đại diện Công ty SJC cho biết, khi giá vàng giảm mạnh trong ngày 30.1, số lượng khách hàng đến công ty để bán lại giảm hẳn so với trước đó, trong khi người mua thì tăng lên. Còn tại các công ty bán bạc như Phú Quý, Sacombank - SBJ… lượng khách hàng đến hỏi mua vẫn chiếm đa số so với bán lại. Hình ảnh khách xếp hàng tại các cửa hàng kinh doanh vàng, bạc đá quý Hà Nội dài, tràn ra cả vỉa hè vẫn không thuyên giảm so với trước.

Còn tại các nhóm giao dịch mua bán bạc trực tuyến, nhu cầu mua bạc giá thấp tăng cao, trong khi người bán vẫn giữ giá ở mức cao, khoảng 110 - 120 triệu đồng/kg. Lý giải cho giá công ty giảm mạnh nhưng giá trên thị trường tự do vẫn neo ở mức cao, tổng giám đốc công ty bạc có trụ sở tại TP.HCM cho rằng khi giá bạc giảm mạnh, lực săn hàng giá rẻ tăng cao hơn trước với kỳ vọng giá sẽ quay trở lại mức tăng. Nhiều người xem đây là cơ hội để nắm được bạc. Do đó người bán vẫn giữ giá cao.

Chợ đen chào bán 1 kg bạc với giá cao hơn công ty khoảng 5 triệu đồng ẢNH: THANH XUÂN

Theo ông Trần Thanh Hải - nguyên Trưởng phòng Kinh doanh Công ty SJC, việc giá kim loại quý giảm mạnh sau giai đoạn tăng nóng là diễn biến dễ hiểu. Khi giá tích lũy và tăng nhanh, lực chốt lời của nhà đầu tư xuất hiện khiến thị trường điều chỉnh. Đây chủ yếu là điều chỉnh kỹ thuật, mang tính làm "nguội" giá trong ngắn hạn. Về xu hướng trung và dài hạn, thị trường đang chịu tác động từ sự giằng co của đồng USD. Một mặt, niềm tin vào USD suy yếu khi nhiều quốc gia châu Âu trở nên dè chừng với đồng tiền này, xu hướng tìm đến tài sản trú ẩn như vàng và bạc gia tăng.

Mặt khác, kinh tế Mỹ phục hồi nhanh, chứng khoán Mỹ tăng trưởng tốt tiếp tục thu hút dòng vốn, đặc biệt từ các nhà đầu tư châu Á, giúp USD không giảm giá so với đồng yen Nhật và won Hàn Quốc, dù suy yếu so với euro và bảng Anh. Sự giằng co này khiến USD chưa hình thành xu hướng rõ ràng, qua đó tác động mạnh đến thị trường kim loại quý. Trong bối cảnh USD yếu tương đối, giá vàng và bạc vẫn được hỗ trợ, dù rằng giá bạc đã tăng gấp khoảng 4 lần so với cùng kỳ, điều chưa từng xảy ra trên thị trường kim loại quý.

Giá vàng giảm mạnh sau khi lập đỉnh ẢNH: NGỌC THẮNG

Ông Trần Thanh Hải cho rằng, thị trường đang bước vào giai đoạn nhạy cảm nhất từ nay đến tháng 5. Nếu tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bị nghi ngờ hoặc suy giảm, niềm tin vào USD có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trở thành động lực thúc đẩy dòng tiền chảy mạnh vào vàng và bạc. Sự can thiệp ngày càng rõ nét của chính quyền Mỹ vào tính độc lập của Fed, bao gồm cả các áp lực liên quan đến cá nhân Chủ tịch Fed, đang tạo ra tâm lý bất an trên thị trường quốc tế. Trong khi tính độc lập của Fed vốn là nền tảng quan trọng tạo dựng niềm tin lâu dài đối với USD, những nghi ngại hiện nay buộc giới đầu tư tìm kiếm một kênh an toàn thay thế, và vàng tiếp tục được lựa chọn như điểm đến ưu tiên. Trong kịch bản này, giá vàng trong nước có thể tiến sát mốc 200 triệu đồng/lượng, không chỉ do giá thế giới tăng mà còn chịu tác động từ biến động tỷ giá. Còn giá thế giới có thể sẽ tăng trở lại mức cao.

"Với hàng loạt động thái chính sách gần đây của Mỹ như ý định thâu tóm Greenland, đặt Liên minh Châu Âu (EU) ra ngoài tiến trình đàm phán xung đột Nga - Ukraine, áp thuế đối ứng tự động với EU, cũng như rút khỏi một số hiệp ước và tổ chức quốc tế thuộc Liên Hiệp Quốc dù từng là thành viên, câu hỏi đặt ra là niềm tin vào Mỹ và đồng USD liệu còn vững bền. Trong bối cảnh đó, USD và trái phiếu Chính phủ Mỹ không còn được xem là nơi trú ẩn an toàn tuyệt đối, thay vào đó, vàng đang dần lấy lại vai trò tài sản phòng thủ hàng đầu", ông Trần Thanh Hải cho hay.