Ancarat bán bạc qua app ngân hàng BIDV

Khách hàng BIDV có thể đặt mua bạc miếng và bạc thỏi chính hãng Ancarat và thực hiện toán trực tiếp ngay trên ứng dụng BIDV SmartBanking. Danh mục sản phẩm phong phú đáp ứng mọi nhu cầu, từ bạc tích trữ (dạng miếng, thỏi) đến các sản phẩm bạc mỹ nghệ tinh xảo, quà tặng ý nghĩa. Đặc biệt, khách hàng mua bạc có thể lựa chọn nhận hàng giao ngay đến địa chỉ của khách hàng hoặc khách hàng lựa chọn nhận tại cửa hàng.

Ancarat bán bạc trên app BIDV SmartBanking ẢNH: PHƯƠNG LINH

Việc tích hợp thanh toán mua bạc Ancarat trực tuyến trên BIDV SmartBanking được đánh giá là bước tiến quan trọng trong hành trình số hóa thị trường kim loại quý tại Việt Nam, mang đến cho khách hàng cơ hội đầu tư và tích trữ bạc chính hãng mọi lúc, mọi nơi, gắn liền với trải nghiệm công nghệ hiện đại.

Ông Nguyễn Trung Anh - Chủ tịch Công ty cổ phần Kim loại quý Ancarat cho biết, khách hàng mua bạc trên ứng dụng BIDV SmartBanking sẽ nhận được sản phẩm giao ngay mà không cần phải chờ. Hiện tại số lượng bạc cung cấp trên BIDV đang chiếm 20% năng lực sản xuất của Ancarat và tiếp tục đẩy lên liên tục hằng ngày. Ngoài ra, số lượng mua bạc của khách hàng trên app có giới hạn để tình trạng tích trữ lớn, và những người thao tác công nghệ không nhanh không mua được, dẫn tới sự không công bằng, khống chế mua tối đa hằng ngày cũng như hỗ trợ khách hàng sở hữu sản phẩm Ancarat. Đồng thời, công ty sẽ có những bộ sưu tập chỉ có trên BIDV và chỉ mua trên BIDV mà không bán trên bất kỳ nền tảng nào khác, thậm chí tại cửa hàng của Ancarat.