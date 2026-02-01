Giá vàng hôm nay 1.2.2026: Cú ‘nhào lộn’ khiến nhà đầu tư lỗ 23 triệu đồng

Sáng 1.2, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 169 triệu đồng/lượng, bán ra 172 triệu đồng, giảm 2,3 triệu đồng so với cuối tuần trước. Mức độ giảm của vàng miếng sau một tuần không quá nhiều nhưng thị trường vàng đã gây nên một cơn địa chấn khủng khiếp khiến nhiều người mua lỗ nặng. Cụ thể, trong giữa tuần, vàng miếng tăng vọt lên kỷ lục 191,3 triệu đồng nhưng đã nhanh chóng quay đầu lao dốc. Chỉ sau 2 phiên, mỗi lượng vàng miếng đã giảm sốc đến 19,3 triệu đồng - là mức giảm mạnh nhất trong thời gian ngắn trong nhiều năm qua. Nếu cộng với chênh lệch giá mua và bán 3 triệu đồng thì người mua vàng ở đỉnh kỷ lục chỉ sau 2 ngày đã lỗ 22,3 triệu đồng, tương đương lỗ gần 12%.

Giá vàng nhào lộn trong tuần khiến người mua lỗ nặng ẢNH: NGỌC THẮNG

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC cũng nhào lộn lên cao kỷ lục và lao dốc, hiện còn mua vào 168 triệu đồng, bán ra 171 triệu đồng, thấp hơn cuối tuần trước 2 triệu đồng. Nhưng nếu so với giá cao kỷ lục tại SJC thì mỗi lượng vàng nhẫn cũng giảm 20 triệu đồng chỉ sau 2 ngày. Khi cộng thêm chênh lệch giá mua bán thì khách hàng cũng lỗ 23 triệu đồng một lượng vàng nhẫn.

Giá vàng thế giới trong tuần lập kỷ lục mới 5.598 USD/ounce nhưng cũng nhanh chóng rơi thẳng đứng, xuống 4.889,4 USD/ounce, tương ứng giảm khoảng 13% chỉ sau 2 phiên. Thậm chí, kim loại quý đã rớt khỏi ngưỡng 5.000 USD/ounce và giảm xuống thấp hơn cuối tuần trước. Nguyên nhân đẩy giá vàng rớt sâu xuất phát từ đà chốt lời mạnh mẽ của các nhà đầu tư và việc Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đề cử ông Kevin Warsh làm ứng viên kế nhiệm Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Động thái này dường như đã xoa dịu lo ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương và khiến đồng USD tăng vọt, đẩy giá vàng đi xuống.

Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích và nhà đầu tư cá nhân vẫn có niềm tin vào sự phục hồi của kim loại quý. Cụ thể, trong cuộc khảo sát về xu hướng giá vàng tuần tới của Kitco News với 18 nhà phân tích Phố Wall thì có 7 người, chiếm 39% cho rằng giá vàng sẽ hồi phục và hướng đến ngưỡng 5.000 USD/ounce. Bên cạnh đó, cũng có 7 người dự báo giá vàng sẽ tiếp tục xu hướng giảm. Còn lại 4 người, tương ứng 22% nghĩ rằng vàng đi ngang. Tương tự, cuộc khảo sát Main Street với 340 nhà đầu tư cá nhân vẫn có 249 người, chiếm 73% dự báo vàng sẽ tăng trở lại. Chỉ có 53 người, tương ứng 16% nghĩ rằng kim loại quý tiếp tục sụt giảm và 38 nhà đầu tư còn lại, tương đương 11% cho rằng vàng đi ngang.

