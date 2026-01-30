Giá vàng hôm nay 30.1.2026: Lao dốc giảm gần 7 triệu đồng sau một đêm

Sau khi lập kỷ lục mới khi bán ra ở mức 191,3 triệu đồng trong hôm qua, sáng nay (30.1), giá vàng lao dốc. Cụ thể, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 181,5 triệu đồng/lượng, bán ra 184,5 triệu đồng, giảm 6,8 triệu đồng.

Tương tự, vàng nhẫn cũng giảm sốc 6,6 triệu đồng khi Công ty SJC mua vào xuống 181,2 triệu đồng, bán ra còn 184,2 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào còn 180,9 triệu đồng và bán ra 183,9 triệu đồng, giảm 5,9 triệu đồng...

Giá vàng sáng 30.1 lao dốc giảm gần 7 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới trong tối 29.1 (theo giờ Việt Nam) có lúc rơi sốc từ mức kỷ lục gần 5.600 USD/ounce xuống còn hơn 5.109 USD/ounc, tương đương mức giảm hơn 5% chỉ trong một thời điểm ngắn. Hiện tại, vàng thế giới xoay quanh mức 5.336 USD/ounce, giảm hơn 200 USD so với sáng hôm qua. Dù điều chỉnh sâu trong phiên, giá vàng giao ngay vẫn tăng khoảng 24% trong tháng này. Tương tự, giá bạc cũng giảm trong phiên 6,6% xuống 108,84 USD/ounce và hiện xoay quanh 114 USD/ounce.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures nhận định trên CNBC rằng chúng ta đang chứng kiến một đợt bán tháo mạnh sau khi kim loại quý vừa thiết lập các đỉnh lịch sử mới.

Hôm qua, Ngân hàng UBS đã nâng dự báo giá vàng lên 6.200 USD/ounce trong ba quý đầu năm, nhưng cho rằng giá có thể giảm về 5.900 USD/ouce vào cuối năm 2026. Theo nhiều nhà phân tích, nhu cầu đối với vàng tiếp tục mở rộng trên nhiều nhóm nhà đầu tư, từ dòng tiền từ thị trường tiền ảo cho tới các ngân hàng trung ương. Điều này khiến kim loại quý đang ở tâm điểm chú ý. Song song, đà tăng của giá vàng không chỉ được hỗ trợ từ căng thẳng địa chính trị, thương mại trên thế giới gần đây mà còn nhờ tác động từ công bố chính thức của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất. Điều này khiến đồng USD giảm mạnh. Thị trường hiện kỳ vọng Fed sẽ bắt đầu giảm lãi suất vào tháng 6...