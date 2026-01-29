Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 29.1.2026: Tăng dựng đứng 6 triệu, vượt 192 triệu đồng một lượng

An Yến
An Yến
29/01/2026 09:03 GMT+7

Giá vàng thế giới tăng kỷ lục đẩy giá vàng trong nước lên mức kỷ lục mới.

Sáng nay (29.1), giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 187,2 triệu đồng/lượng, bán ra 190,2 triệu đồng, tăng 6 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua. Đây là mức kỷ lục mới của vàng miếng. Tổng cộng chỉ sau một ngày, mỗi lượng vàng miếng tăng thêm 9,6 triệu đồng. 

Tương tự, vàng nhẫn cũng tăng mạnh 6,1 triệu đồng khi Công ty SJC mua vào lên 186,8 triệu đồng, bán ra 189,8 triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào 186,8 triệu đồng, bán ra 189,8 triệu đồng, tăng 6,8 triệu đồng... 

Giá vàng hôm nay 29.1.2026: Tăng dựng đứng 6 triệu, vượt 192 triệu đồng một lượng- Ảnh 1.

Giá vàng sáng 29.1 tăng mạnh

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới tăng dựng đứng lên 5.545 USD/ounce, cao hơn một ngày trước 340 USD. Đà tăng mạnh của kim loại quý diễn ra sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố tạm dừng giảm lãi suất trong cuộc họp kết thúc vào ngày 28.1 và đồng USD giảm mạnh.

Feb công bố giữ nguyên lãi suất trong khoảng 3,5% - 3,75%, sau 3 lần giảm lãi suất liên tiếp. Trong tuyên bố sau cuộc họp diễn ra sau hai ngày 27 - 28.1, Fed cho biết: “Các chỉ báo hiện có cho thấy hoạt động kinh tế tiếp tục mở rộng với tốc độ vững chắc. Tăng trưởng việc làm vẫn ở mức thấp, và tỷ lệ thất nghiệp đã xuất hiện một số dấu hiệu ổn định. Lạm phát vẫn còn ở mức tương đối cao”. Đồng thời, cơ quan này cũng cho rằng vẫn cần xem xét cẩn thận mức độ và thời điểm thực hiện các điều chỉnh bổ sung đối với lãi suất quỹ liên bang tùy theo dữ liệu, triển vọng và cán cân rủi ro. Ông Kelvin Wong, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại OANDA, nhận định trên Kitco News rằng đà tăng của vàng chủ yếu đến từ đà giảm giá của đồng USD. Đợt tăng giá của vàng trong phiên Mỹ hôm qua xuất phát từ phát biểu của Tổng thống Donald Trump khi trả lời một câu hỏi ngẫu nhiên về đồng USD, hàm ý rằng trong Nhà Trắng chấp nhận một đồng USD yếu hơn trong thời gian tới...

Chỉ qua một đêm, vàng miếng SJC đã tăng hơn 3 triệu đồng mỗi lượng, vượt hơn 180 triệu đồng/lượng - mức giá cao nhất từ trước đến nay. Kim loại quý trên thị trường thế giới lập đỉnh mới khi vượt 5.200 USD/ounce.

