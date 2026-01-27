Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 27.1.2026: Neo ở 177 triệu đồng/lượng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
27/01/2026 08:52 GMT+7

Giá vàng thế giới đã có nhịp điều chỉnh giảm khoảng 100 USD/ounce sau khi đạt mức cao kỷ lục. Thế nhưng, kim loại quý nhanh chóng lấy lại đà tăng giá khi nhu cầu trú ẩn tăng lên. Giá vàng trong nước cũng đứng ở mức cao.

ACB giảm giá vàng miếng SJC 500.000 đồng mỗi lượng, mua vào 174,5 triệu đồng, bán ra 176,5 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giữ nguyên giá vàng miếng ở mức cao, mua vào 175 triệu đồng, bán ra 177 triệu đồng. Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào ở mức 175 triệu đồng, bán ra 177 triệu đồng…

Giá vàng cũngg neoo cao, Công ty SJC mua vào 173,5 triệu đồng, bán ra 176,1 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 173,5 triệu đồng, bán ra 176,5 triệu đồng…

Giá vàng miếng SJC đứng ở mức cao

Giá vàng miếng SJC đứng ở mức cao

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới đạtt 5.066 USD/ounce khi nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng. Trong phiên giao dịch Mỹ, kim loại quý giảm mạnh từ 5.101 USD/ounce xuống 4.998 USD/ounce nhưng nhanh chóng tăng trở lại. Đợt tăng giá chóng mặt được thúc đẩy bởi việc Tổng thống Mỹ Donald Trump định hình lại quan hệ quốc tế cũng như sự tháo chạy của nhà đầu tư khỏi trái phiếu và tiền tệ quốc gia, qua đó đẩy mạnh nhu cầu trú ẩn an toàn đối với kim loại quý. 

Ủy ban thị trường Mở (FOMC) của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và khoảng 17 ngân hàng trung ương khác họp trong tuần này, dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất trong bối cảnh bất ổn kinh tế toàn cầu, bất chấp áp lực từ Tổng thống Donald Trump yêu cầu Fed giảm lãi suất. Các ngân hàng trung ương ở châu Phi có thể công bố một làn sóng nới lỏng chính sách tiền tệ, trong khi các ngân hàng ở các khu vực khác như Brazil, Canada và Thụy Điển có khả năng sẽ giữ nguyên mức lãi suất hiện tại. Tuần tới sẽ chứng kiến sự ra mắt của các dữ liệu kinh tế quan trọng, bao gồm báo cáo lạm phát từ Úc, Nhật Bản và Brazil, cũng như dữ liệu GDP từ khu vực đồng euro và các quốc gia khác.

Giá vàng miếng SJC ngày 26.1 tăng giảm mạnh với mỗi bước điều chỉnh tăng giảm từ 1 - 2,2 triệu đồng/lượng. Mức giá cao nhất lên đến 178 triệu đồng/lượng, tăng 3,7 triệu đồng/lượng so với đầu ngày. Cùng với đó, giá bạc cũng xác lập mức giá cao mọi thời đại.

