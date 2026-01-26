Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Vàng lên 178 triệu, bạc tăng thêm 2 triệu chỉ trong buổi chiều

Thanh Xuân
Thanh Xuân
26/01/2026 16:43 GMT+7

Giá vàng miếng SJC ngày 26.1 tăng giảm mạnh với mỗi bước điều chỉnh tăng giảm từ 1 - 2,2 triệu đồng/lượng. Mức giá cao nhất lên đến 178 triệu đồng/lượng, tăng 3,7 triệu đồng/lượng so với đầu ngày. Cùng với đó, giá bạc cũng xác lập mức giá cao mọi thời đại.

Chiều 26.1, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm mỗi lượng vàng miếng 1 triệu đồng/lượng sau khi tăng mạnh lên mức đỉnh 178 triệu đồng/lượng. Giá mua vào lên 175 triệu đồng, bán ra 177 triệu đồng. Công ty SJC đã 4 lần thay đổi giá với mỗi lần tăng giảm từ 1 - 2,2 triệu đồng/lượng. Tương tự, các công ty kinh doanh vàng khác cũng điều chỉnh giá vàng liên tục trong ngày. Công ty Phú Quý mua vào còn 174,5 triệu đồng, bán ra 177 triệu đồng. Công ty Doji mua vào 175 triệu đồng, bán ra 177 triệu đồng…

Giá vàng, bạc lập mức cao kỷ lục - Ảnh 1.

Giá vàng lập mức đỉnh ở 178 triệu đồng/lượng

ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng nhẫn 4 số 9 tại các công ty cũng đã điều chỉnh giảm sau đợt tăng giá mạnh trước đó. Công ty Phú Quý giảm mỗi lượng vàng nhẫn 1 triệu đồng, xuống 173,5 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 176,5 triệu đồng. Công ty SJC mua vào 173,5 triệu đồng, bán ra 176,1 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 173,5 triệu đồng, bán ra 176,5 triệu đồng…

Kim loại quý trên thị trường thế giới sau khi tăng mạnh lên đỉnh 5.110,9 USD/ounce đã có nhịp điều chỉnh về lại mức 5.090 USD/ounce. Trong ngày 26.1, giá vàng thế giới đã tăng 106 USD/ounce, tương đương hơn 2,1%. Giá vàng thế giới đã tăng dựng đứng trong ngày giao dịch đầu tuần, nâng mức tăng giá trong 30 ngày qua lên hơn 12,3%, khi thêm 560 USD/ounce. Chỉ trong 1 năm trở lại đây, giá vàng thế giới đã tăng hơn 2.330 USD/ounce, tương đương 84,5%.

Không những vàng, giá bạc cũng đã tăng lên mức cao kỷ lục. Công ty Sacombank - SBJ tiếp tục tăng giá mua bạc thêm 2 triệu đồng mỗi kg, mua vào lên 110,24 triệu đồng, bán ra 113,04 triệu đồng. Riêng đối với bạc loại 1 lượng, giá tăng thêm 150.000 đồng mỗi lượng, nâng tổng mức tăng trong ngày lên 230.000 đồng/lượng. Giá mua vào lên 4,134 triệu đồng, bán ra 4,239 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng thêm 933.000 đồng mỗi ký bạc, nâng tổng mức tăng trong ngày lên 6,1 triệu đồng, giá mua vào lên 109,546 triệu đồng, bán ra 112,933 triệu đồng. Đối với loại 1 lượng, giá mua vào lên 4,108 triệu đồng, bán ra 4,225 triệu đồng…

Giá bạc thế giới tăng lên mức cao kỷ lục khi xuất hiện mức giá 110 USD/ounce. Tổng mức tăng trong ngày của bạc lên 6,5 USD/ounce, tương đương lên giá 6,3% chỉ trong một ngày.

