Kinh tế Ngân hàng

Giá bạc tăng cao kỷ lục, tiến sát 112 triệu đồng/kg

Thanh Xuân
Thanh Xuân
26/01/2026 09:15 GMT+7

Ngày 26.1, giá bạc thế giới phá đỉnh cũ và xác lập mức cao mới ở gần 108,6 USD/ounce. Giá bạc trong nước cũng đã vượt 111 triệu đồng/kg.

Công ty Phú Quý tăng giá bạc thêm 5,2 triệu đồng mỗi ký, mua vào lên 108,639 triệu đồng, bán ra gần 112 triệu đồng. Còn loại bạc 1 lượng tăng giá thêm 180.000 - 200.000 đồng mỗi lượng, mua vào lên 4,057 triệu đồng, bán ra 4,182 triệu đồng (có lúc lên 4,2 triệu đồng). Công ty Sacombank - SBJ cũng tăng mạnh giá mua bạc 1 kg lên 108,32 triệu đồng, bán ra lên 111,04 triệu đồng. Tại Ancarat, giá bạc loại 1 lượng tăng thêm 170.000 đồng, mua vào lên 4,166 triệu đồng, bán ra 4,041 triệu đồng; còn loại 1kg có giá mua vào lên 107,706 triệu đồng, bán ra 111,093 triệu đồng… 

Các công ty đã tăng giá bạc khoảng 5% so với cuối tuần qua. Mức tăng khá mạnh khi tính trong 7 ngày qua lên đến 16% và 3 tháng vượt hơn 130%.

Giá bạc tăng cao kỷ lục, tiến sát 112 triệu đồng/kg- Ảnh 1.

Giá bạc tăng kỷ lục sáng 26.1

ẢNH: THANH XUÂN

Giá bạc thế giới đã tăng hơn 5 USD mỗi ounce, lên gần 108,6 USD. Vào cuối tuần qua, bạc đã vượt qua mức quan trọng 100 USD/ounce. Giá bạc đã tăng gần 50% trong tháng này và hơn 185% kể từ khi đợt tăng giá đột phá bắt đầu vào nửa cuối năm ngoái.

Bạc hưởng lợi từ thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế đối với các quốc gia châu Âu không ủng hộ nỗ lực sáp nhập Greenland của ông. Ông cũng không loại trừ việc sử dụng vũ lực để đạt được mục đích. Mặc dù lời đe dọa đã được rút lại nhưng đã phản ánh vào giá hàng hóa trên thị trường. Mặc dù bạc vẫn có thể tăng giá, nhưng một số nhà phân tích đã lưu ý rằng giá cao hơn cuối cùng có thể ảnh hưởng đến nhu cầu công nghiệp.

Vì sao bạc khan hiếm, giá tăng phi mã?

Vì sao bạc khan hiếm, giá tăng phi mã?

Bạc không bị kiểm soát hạn mức nhập khẩu như vàng nhưng lượng hàng trong nước liên tục khan hiếm. Đặc biệt thời gian gần đây khi nhu cầu mua trong nước tăng mạnh, tình trạng khan hiếm đã dẫn đến hiện tượng bán bạc giấy.

Khan hiếm cao độ, xuất hiện tình trạng mua bán bạc 'trên giấy'

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
