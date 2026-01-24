Khan hiếm cao độ, xuất hiện tình trạng mua bán bạc 'trên giấy'

Sáng 24.1, tại địa điểm kinh doanh của Công ty Phú Quý ở TP.HCM, chỉ trong vòng 5 phút đã có hàng chục xe của khách hàng đến mua bạc. Phía trước công ty để ngay tờ phướn thông báo "Tạm hết hàng" còn nhân viên thì hướng dẫn khách thứ hai tuần sau quay lại lấy số. Công ty phát số đầu ngày và có thay đổi theo tình hình nên cũng không chắc chắn số phát ra bao nhiêu và giới hạn khách mua khối lượng như thế nào. Chẳng hạn, tuần qua, công ty phát ra 150 số và không giới hạn khối lượng mua của khách nhưng đến thứ sáu thì mỗi khách chỉ được mua 1kg.

Công ty Phú Quý thông báo tạm hết hàng ẢNH: THANH XUÂN

Một số sản phẩm Phú Quý trưng bày chờ giao cho khách

Tại Công ty Phú Quý, sau khi lấy số thứ tự, giá mua bán giữa 2 bên được chốt thanh toán tại thời điểm giao dịch nhưng đến ngày 6.6 mới có hàng. Trong trường chậm giao hàng 3 ngày thì công ty sẽ đền hợp đồng 2% trên giá trị bạc và số lượng bạc vẫn phải giao đủ cho khách. Trong thời gian chờ nhận bạc, khách có thể bán lại số bạc đã mua trên giấy này cho công ty.

Khách hàng đến Công ty Ancarat trưa 24.2

Tình trạng tương tự ở Công ty Ancarat, mặc dù đã đến giờ trưa nhưng khách ra vào hỏi mua bạc liên tục nhưng không có hàng bán ngay. Khách hàng đồng ý thì thanh toán giá ngày 24.1 và đến ngày 24.4 nhận hàng. Trong khoảng thời gian này, khách cần bán "phiếu" thì công ty thu lại.

Khách chốt mua 1 lượng bạc Sư tử ngày 24.1

Giá bạc trên thị trường tự do lên 110,5 triệu đồng/kg

Giá bạc ngày 24.1 lên mức cao kỷ lục

Giá bạc tại các công ty giữ ổn định ở mức cao trong suốt sáng 24.1. Tại Công ty Phú Quý, giá bạc loại 1 lượng mua vào lên 3,882 triệu đồng, bán ra 4,002 triệu đồng; còn loại bạc 1kg mua vào lên 103,519 triệu đồng, bán ra 106,719 triệu đồng. Công ty Ancarat mua vào loại 1 lượng với giá 3,877 triệu đồng, bán ra 3,997 triệu đồng; còn loại 1kg có giá 103,387 triệu đồng/kg chiều mua vào, bán ra 106,587 triệu đồng… Trong tuần qua, giá bạc trong nước đã tăng 14,5%.