Kinh tế Ngân hàng

Người mua bạc xếp hàng chờ, có nơi đăng ký 6 tháng sau mới nhận hàng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
22/01/2026 19:26 GMT+7

Ngày 22.1, giá bạc tăng trở lại sau nhịp giảm trước đó. Nhưng sức nóng trên thị trường thì không hề giảm. Các nhà đầu tư muốn mua bạc phải chờ khi lượng hàng từ các công ty không đủ cung cấp nhu cầu của thị trường.

Sáng ngày 22.1, giá bạc giảm từ 600.000 đến 1,8 triệu đồng mỗi ký. Công ty Sacombank - SBJ đã 11 lần thay đổi giá trong ngày, có thời điểm giá giảm sâu xuống 94,48 triệu đồng/kg chiều mua vào, bán ra 96,88 triệu đồng/kg. Còn đối với loại bạc 1 lượng, giá xuống 3,543 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 3,633 triệu đồng. Nhưng đến chiều cùng ngày, giá bật tăng trở lại. Đối với loại 1kg, giá mua vào lên 95,6 triệu đồng, bán ra 98 triệu đồng; còn loại 1 lượng giá mua vào lên 3,585 triệu đồng, bán ra 3,675 triệu đồng. Mỗi ký bạc đã tăng lại 1,12 triệu đồng.

Tương tự, giá bạc của Công ty Phú Quý cũng tăng trở lại vào chiều 22.1. Đối với bạc loại 1kg, giá tăng lên 2 triệu đồng, mua vào lên 94,426 triệu đồng, bán ra 97,359 triệu đồng. Loại 1 lượng giá tăng thêm 100.000 đồng, mua vào lên 3,541 triệu đồng, bán ra lên 3,651 triệu đồng.

Người mua bạc xếp hàng chờ, có nơi đăng ký 6 tháng sau mới nhận hàng- Ảnh 1.

Khách hàng chờ mua bạc chiều 22.1

ẢNH:T.XUÂN

Người mua bạc xếp hàng chờ, có nơi đăng ký 6 tháng sau mới nhận hàng- Ảnh 2.

Giá mỗi ký bạc tăng lên 98 triệu đồng/lượng

Người mua bạc xếp hàng chờ, có nơi đăng ký 6 tháng sau mới nhận hàng- Ảnh 3.

Giao dịch vàng bạc chuyển khoản, không nhận tiền mặt

Sau mức điều chỉnh giảm giá vào đầu ngày, giá bạc thế giới cũng đã tăng trở lại thêm 0,9 USD/ounce, lên 93,81 USD/ounce, mức tăng trong ngày gần 0,9%. Sau khi đạt đỉnh gần 96 USD/ounce vào ngày 22.1, giá bạc đã giảm mạnh xuống 90,3 USD/ounce sau hoạt động bán chốt lời. Tuy nhiên, xu hướng tăng giá đã trở lại trong 2 ngày qua và tiến gần đến mức cao kỷ lục. Thị trường bạc thế giới đã chứng kiến mức tăng mạnh mẽ kể từ đầu năm đến nay với hơn 22 USD/ounce, tương đương mức lên giá 31%. Đà tăng giá này được duy trì từ năm 2025 khi lên 170%.

Người mua bạc xếp hàng chờ, có nơi đăng ký 6 tháng sau mới nhận hàng- Ảnh 4.

Khách chờ mua bạc, xem giá trong ngày 22.1

ẢNH: NGUYÊN NGA

Giá bạc trong nước cũng tăng khá mạnh 31,3% so với đầu năm, tương đương thêm 21 triệu đồng mỗi ký. Điều này dẫn đến nhiều người đổ xô vào đầu tư vào bạc. Từ TP.Hà Nội vào TP.HCM công tác, chị Thanh nghe mọi người trao đổi với nhau về đầu tư bạc chưa đầy 3 tháng mà giá tăng 70% nên đã nhanh chóng xuống tiền mua ngay 1kg bạc với giá 98 triệu đồng vào chiều 22.1. Nhiều người giống chị Thanh, đổ xô đi hỏi thăm các mối nào có bạc để mua khi thấy giá hàng hóa này tăng nhanh.

Người mua bạc xếp hàng chờ, có nơi đăng ký 6 tháng sau mới nhận hàng- Ảnh 5.

Khách hàng mua bạc phải lấy số thứ tự

Lực mua bạc trên thị trường cao nên các công ty kinh doanh bạc rơi vào tình trạng khan hàng hàng cung ứng ngay. Tại Công ty Sacombank - SBJ, trước khi bước vào bên trong là một tờ phướn có nội dung "Đặt hàng nhận sau, nhận ngay ưu đãi". Cụ thể, khách mua nhận bạc sau 3 tháng thì giá giảm ngay 12.000 đồng/lượng, 320.000 đồng/kg; nhận sau 4 tháng, giảm 18.000 đồng/lượng, 480.000 đồng/kg; nhận sau 5 tháng, giảm 24.000 đồng/lượng, 640.000 đồng/kg… Nguyên nhân là do lượng khách hàng có nhu cầu hỏi mua bạc tăng cao nên công ty cũng không có bạc giao ngay.

Trong khi đó, Công ty Phú Quý cho biết nhận mua bạc hiện nay thanh toán 100% nhưng đến tháng 6 mới giao hàng. Trong khoảng thời gian này, khách hàng có thể bán lại phiếu trong thời gian chưa nhận hàng. Công ty giao dịch trực tiếp tại các điểm kinh doanh.

