Giá bạc tiếp tục tăng kỷ lục

Công ty Phú Quý tăng giá bạc loại 1 lượng thêm 160.000 đồng, mua vào lên 3,882 triệu đồng, bán ra 4,002 triệu đồng. Còn loại bạc 1kg, giá tăng 4,3 triệu đồng, mua vào lên 103,519 triệu đồng, bán ra 106,719 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng giá mua bạc lên 3,882 triệu đồng, bán ra 4,002 triệu đồng đối với loại 1 lượng; còn loại 1kg giá mua vào lên 103,519 triệu đồng, bán ra 106,719 triệu đồng… Giá bạc đã tăng 4,2% chỉ qua một đêm và tăng 43,6% chỉ trong vòng 1 vòng qua.

Giá bạc tăng lên mức cao kỷ lục ẢNH: T.XUÂN

Trên thị trường thế giới, giá bạc đã tăng mạnh 7,3% trong phiên giao dịch cuối tuần, thêm 7 USD/ounce, lên 103 USD/ounce. Giá bạc đạt mức cao kỷ lục ở 10,3,38 USD/ounce. Đây là lần đầu tiên bạc tăng vượt mức giá 100 USD/ounce.

Kim loại quý đã lấy lại đà tăng trưởng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế đối với các quốc gia châu Âu không ủng hộ nỗ lực sáp nhập Greenland của ông, không loại trừ việc sử dụng vũ lực để đạt được mục đích. Trong tuần qua, chúng ta đã thấy động lực mới trong giao dịch "Bán hàng Mỹ", với một số công ty châu Âu được cho là đang tìm cách bán tháo trái phiếu kho bạc Mỹ. Giao dịch giảm giá trị này đang cung cấp sự hỗ trợ cơ bản vững chắc cho vàng và bạc, ngay cả ở mức giá cao. Trong bối cảnh này, các nhà phân tích cho rằng vàng có thể dễ dàng vượt qua mốc 5.000 đô la, trong khi giá bạc có thể tiến gần đến mức 150 đô la một ounce.

Mặc dù bạc vẫn có thể tăng giá, nhưng một số nhà phân tích đã lưu ý rằng giá cao hơn cuối cùng có thể ảnh hưởng đến nhu cầu công nghiệp. Trong môi trường này, giá bạc có thể biến động 10% chỉ trong một ngày với độ dễ dàng đáng báo động.