Giá bạc chính thức vượt 100 triệu đồng/kg

Công ty Sacombank - SBJ tăng giá bạc loại 1 kg lên 2,8 triệu đồng, mua vào 98,4 triệu đồng, bán ra 100,8 triệu đồng, loại 1 lượng tăng giá 100.000 đồng, mua vào lên 3,69 triệu đồng, bán ra 3,78 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng giá mua bạc loại 1 kg thêm 5,5% chỉ qua một đêm, mua vào lên 99,093 triệu đồng, bán ra 102,159 triệu đồng; loại 1 lượng có giá lên 3,716 triệu đồng, bán ra 3,831 triệu đồng… Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay của bạc và tăng khoảng 37% so với đầu năm.

Giá bạc tăng mạnh vượt 100 triệu đồng/kg ẢNH: T.XUÂN

Trên thị trường thế giới, giá bạc tăng mạnh thêm 2,5% trong sáng 23.1, thêm 2,5 USD/ounce, lên đỉnh 98,5 USD/ounce. Giá bạc tăng quá nhanh và nhà đầu tư đổ tiền vào bạc quá nhiều nên một số tổ chức đưa ra cảnh báo rủi ro. Trong báo cáo kim loại quý mới nhất của mình, bà Roukaya Ibrahim, chiến lược gia trưởng tại BCA Research, cho biết mặc dù thị trường bạc vẫn được hỗ trợ tốt trong dài hạn, nhưng bà không khuyến nghị mua vào ở mức giá hiện tại, vì khả năng giá bạc giảm mạnh đã tăng lên.

Trong tháng đầu tiên của năm mới, giá bạc đã tăng hơn 31%, sau đợt tăng gần 150% vào năm 2025. Kim loại quý này đã hưởng lợi từ sự kết hợp hoàn hảo giữa nhu cầu đầu tư tăng cao và tiêu thụ công nghiệp mạnh mẽ, cùng cạnh tranh với nguồn cung vật chất đang ngày càng khan hiếm. Tuy nhiên, Ibrahim lưu ý cơn sốt đầu cơ đã trở thành động lực chính thúc đẩy đợt tăng giá và có thể không bền vững.

Toàn bộ lĩnh vực kim loại quý đã chứng kiến nhu cầu đầu tư đáng kể kể từ nửa cuối năm 2025. Các nhà phân tích cho rằng, sự quan tâm này được thúc đẩy bởi nhu cầu mới đối với các tài sản hữu hình để phòng ngừa rủi ro mất giá tiền tệ và những bất ổn kinh tế và địa chính trị đang diễn ra. Phần lớn dữ liệu đã được phản ánh vào giá thị trường.

Những lo ngại về việc kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt thanh khoản vật chất toàn cầu là không có cơ sở. Thay vào đó, yêu cầu các nhà xuất khẩu phải có giấy phép để vận chuyển kim loại này ra nước ngoài chỉ đơn giản là sự duy trì từ những năm trước. Đồng thời, việc không áp thuế ngay lập tức đối với nhập khẩu bạc vào Mỹ sẽ giúp cải thiện điều kiện thị trường toàn cầu; tuy nhiên, Ibrahim nói thêm vẫn còn nhiều điều không chắc chắn xung quanh các chính sách thương mại của Mỹ.