Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 28.1.2026: Vàng SJC tăng hơn 3 triệu đồng, vượt 180 triệu đồng/lượng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
28/01/2026 08:51 GMT+7

Chỉ qua một đêm, vàng miếng SJC đã tăng hơn 3 triệu đồng mỗi lượng, vượt hơn 180 triệu đồng/lượng - mức giá cao nhất từ trước đến nay. Kim loại quý trên thị trường thế giới lập đỉnh mới khi vượt 5.200 USD/ounce.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng thêm 3,3 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 178,1 triệu đồng, bán ra 180,6 triệu đồng/lượng. ACB tăng 2,7 triệu đồng mỗi lượng vàng, mua vào lên 177 triệu đồng, bán ra 180 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng giá mua 3 triệu đồng, lên 177,5 triệu đồng; bán ra tăng thêm 3,6 triệu đồng, lên 180,6 triệu đồng

Giá vàng nhẫn tăng mạnh 3,4 triệu đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào lên 177 triệu đồng, bán ra 180,1 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng 3,5 triệu đồng mỗi lượng vàng nhẫn, mua vào lên 177 triệu đồng, bán ra 180 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay 28.1.2026: Vàng SJC tăng hơn 3 triệu đồng, vượt 180 triệu đồng/lượng - Ảnh 1.

Mỗi lượng vàng miếng SJC vượt mức 180 triệu đồng/lượng

ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới tăng thêm 8 USD/ounce lên 5.187 USD/ounce và lập kỷ lục mới với 5.202 USD/ounce. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 27.1), giá vàng tăng vọt từ mức 5.055 USD/ounce lên 5.187 USD/ounce. Trong 30 ngày qua, giá kim loại quý đã tăng thêm 670 USD/ounce, tương đương 15%, còn nếu tính 1 năm qua đã tăng hơn 89% khi thêm gần 2.500 USD/ounce.

Mức tăng của vàng không chỉ là cột mốc tăng giá mà còn phản ánh một sự thay đổi cơ bản trong cách hệ thống tài chính toàn cầu định giá kim loại quý này trong bối cảnh bất ổn chưa từng có. Căng thẳng quốc tế leo thang khiến các nhà đầu tư tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn. Xung đột giữa Mỹ và NATO về Greenland, các mối đe dọa thương mại đối với Canada với mức thuế tiềm năng 100%, và tình trạng bất ổn kéo dài ở Trung Đông đã tạo ra một mức phí rủi ro cao, trực tiếp tác động đến nhu cầu vàng. Không giống như những biến động thị trường tạm thời, những thay đổi địa chính trị mang tính cấu trúc này cho thấy mức phí rủi ro cao sẽ tiếp tục duy trì, hỗ trợ giá vàng vượt qua các đợt điều chỉnh thông thường.

Các ngân hàng trung ương mua vàng không ngừng, đặc biệt là từ các thị trường mới nổi đang đa dạng hóa khỏi đồng đô la Mỹ. Các ngân hàng trung ương toàn cầu đang mua vàng ở mức gần kỷ lục, trung bình 60 tấn mỗi tháng - gấp hơn ba lần mức trung bình trước năm 2022 là 17 tấn. Nhu cầu từ chính phủ này tạo ra một mức giá sàn ổn định, làm giảm sự biến động và cung cấp sự hỗ trợ giá mua nhất quán mà dòng vốn bán lẻ và tổ chức không thể đáp ứng.

