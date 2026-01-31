Giá vàng hôm nay 31.1.2026: Choáng váng khi giảm sâu gần 20 triệu đồng sau 2 ngày

Sáng 31.1, giá vàng tiếp tục lao dốc. Cụ thể, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào xuống 169 triệu đồng/lượng, bán ra còn 172 triệu đồng, giảm 9 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua. Tính chung chỉ sau 2 ngày, từ mức đỉnh kỷ lục mới 191,3 triệu đồng, mỗi lượng vàng miếng đã giảm sốc đến 19,3 triệu đồng - là mức giảm mạnh nhất trong thời gian ngắn trong nhiều năm qua. Nếu cộng với chênh lệch giá mua bán là 3 triệu đồng thì người mua vàng ở đỉnh cao chỉ sau 2 ngày đã lỗ 22,3 triệu đồng, tương đương lỗ gần 12%.

Đà lao dốc cũng đẩy vàng nhẫn rớt sâu. Cụ thể, Công ty SJC mua vào xuống 168 triệu đồng và bán ra 171 triệu đồng, giảm 9 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua. Tổng cộng vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng giảm 20 triệu đồng sau 2 ngày. Khi cộng thêm chênh lệch giá mua bán thì khách hàng cũng lỗ 23 triệu đồng một lượng vàng nhẫn.

Giá vàng lao dốc 20 triệu đồng/lượng chỉ trong 2 ngày ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới đã có một phiên chao đảo và lao dốc xuống dưới ngưỡng 5.000 USD/ounce, còn 4.889,4 USD/ounce. So với sáng hôm qua, kim loại quý đã bốc hơi gần 450 USD, tương ứng giảm khoảng 9,3% và đây là mức giảm mạnh nhất trong một phiên từ trước đến nay. Nếu so với mức đỉnh kỷ lục trước đó thì vàng đã mất tổng cộng hơn 800 USD chỉ trong 2 ngày, tương ứng khoảng 14%. Tương tự, giá bạc giao ngay giảm 28% xuống còn 83,45 USD/ounce và thậm chí trong phiên 30.1 (theo giờ Mỹ), giá bạc chỉ còn 75 USD/ounce - mức giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ tháng 3.1980.

Đà rớt sâu của vàng và bạc chủ yếu do nhà đầu tư ồ ạt bán ra chốt lời khi lập kỷ lục mới cũng như việc Mỹ vẫn giữ nguyên lãi suất trong kỳ họp đầu năm mới. Bên cạnh đó, giá vàng rớt sâu còn do bị tác động bởi việc Tổng thống Mỹ Donald Trump lựa chọn ông Kevin Warsh cho ghế Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Động thái này được thị trường đánh giá là làm dịu bớt lo ngại về tính độc lập của Fed, đồng thời khiến đồng USD tăng vọt và góp phần đẩy vàng đi xuống...