Giá vàng tiếp tục lao dốc, giảm hơn 10 triệu đồng trong vòng 1 ngày

Chiều 30.1, giá vàng miếng tiếp tục lao dốc khi Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào xuống 178 triệu đồng/lượng, bán ra 181 triệu đồng, giảm 3,5 triệu đồng so với đầu ngày. Như vậy, sau khi lập kỷ lục mới ở mức 191,3 triệu đồng, mỗi lượng vàng miếng đã giảm 10,3 triệu đồng. Nếu cộng với chênh lệch giá mua bán thì người mua vàng ở đỉnh cao chỉ sau một ngày đã lỗ trên 13 triệu đồng một lượng, tương đương giảm khoảng 7%.

Giá vàng lao dốc chiều 30.1 ẢNH: NGỌC THẮNG

Đà lao dốc cũng đẩy vàng nhẫn rớt sâu. Cụ thể, Công ty SJC mua vào xuống 177 triệu đồng và bán ra còn 180 triệu đồng, 4,2 triệu đồng so với đầu ngày. Tổng cộng vàng nhẫn tại SJC giảm gần 11 triệu đồng chỉ sau một ngày. Khi cộng thêm chênh lệch giá mua bán thì khách hàng đã lỗ đến gần 14 triệu đồng một lượng vàng nhẫn. Tương tự, vàng nhẫn tại hệ thống Bảo Tín Minh Châu ghi nhận giảm khoảng 10,3 triệu đồng/lượng cho cả hai chiều, giá vàng nhẫn hiện được mua vào 178 triệu đồng và bán ra 181 triệu đồng...

Giá vàng thế giới đã lùi về 5.115 USD/ounce, giảm hơn 220 USD so với đầu ngày. Kim loại quý giảm sâu trong phiên 29.1 (theo giờ Mỹ) chủ yếu do nhà đầu tư ồ ạt bán ra chốt lời khi vàng lập kỷ lục mới. Dù vậy, vàng vẫn đứng ở mức trên 5.000 USD/ounce khi sức ép làn sóng bất ổn địa chính trị khiến nhà đầu tư vẫn tìm đến tài sản trú ẩn an toàn là kim loại quý. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 28.1 tiếp tục gây sức ép buộc Iran quay lại bàn đàm phán về thỏa thuận hạt nhân, trong khi Tehran đe dọa sẽ trả đũa Mỹ, Israel và các đồng minh. Cũng trong ngày hôm đó, CEO của Tether cho biết họ có kế hoạch phân bổ 10 - 15% danh mục đầu tư vào vàng vật chất. Quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng lớn nhất thế giới, SPDR Gold Trust, ghi nhận lượng vàng nắm giữ lên mức cao gần 4 năm...

Tương tự, giá bạc thế giới chiều 30.1 cũng tiếp tục đi giảm, xuống 104 USD/ounce, thấp hơn đầu ngày 10 USD. Trong nước, Công ty SBJ đang mua vào ở mức 113,2 triệu đồng/kg và bán ra 116,32 triệu đồng/kg, giảm hơn 7 triệu đồng so với hôm qua...