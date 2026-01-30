SJC tạm ngưng mua, bán vàng miếng, vàng nhẫn sáng 31.1

Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn (SJC) thông báo sẽ tạm ngưng giao dịch vàng miếng, vàng nhẫn và vàng nữ trang cưới tại một số địa điểm trên địa bàn TP.HCM trong buổi sáng 31.1.

Cụ thể, các điểm tạm ngưng giao dịch gồm: trụ sở SJC tại số 418 - 420 Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bàn Cờ); Trung tâm vàng bạc đá quý tại số 230 - 230A Quang Trung (phường Gò Vấp) và Trung tâm vàng bạc đá quý tại số 172 Nguyễn Văn Nghi (phường An Nhơn). Ngoài ra, các giao dịch liên quan đến nữ trang kim cương và đá quý vẫn được duy trì hoạt động bình thường tại các cửa hàng của SJC. Lý do nêu rõ là công ty SJC có sự kiện cuối năm. Từ thứ hai ngày 2.2, các cửa hàng sẽ giao dịch lại bình thường.

SJC tạm ngừng giao dịch vàng miếng, vàng nhẫn sáng 30.1 tại một số cửa hàng ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Việc SJC tạm dừng giao dịch gây thêm chú ý cho khách hàng khi giá vàng lao dốc trong ngày 30.1 sau chuỗi ngày tăng nóng và lập đỉnh lịch sử ở mức 191,3 triệu đồng/lượng. Tổng cộng chỉ sau một ngày, mỗi lượng vàng miếng giảm 10,3 triệu đồng khi giá mua xuống 178 triệu đồng và bán ra còn 181 triệu đồng. Nếu cộng với chênh lệch giá mua bán thì người mua vàng ở đỉnh cao chỉ sau một ngày đã lỗ trên 13 triệu đồng một lượng.

Đồng thời, giá vàng nhẫn cũng điều chỉnh giảm mạnh ở cả hai chiều. Trong đó, vàng nhẫn SJC cuối ngày được mua vào 177 triệu đồng/lượng và bán ra 180 triệu đồng, giảm gần 11 triệu đồng chỉ sau một ngày. Khi cộng thêm chênh lệch giá mua bán thì khách hàng đã lỗ đến gần 14 triệu đồng một lượng vàng nhẫn.

Trên thị trường thế giới, kim loại quý cũng liên tục đi xuống và đến khoảng 17 giờ 30 phút ngày 30.1 đang xoay quanh 5.050 USD/ounce, giảm hơn 400 USD sau một ngày. Nguyên nhân chính đẩy giá vàng rớt sâu được cho là các nhà đầu tư bán mạnh chốt lời sau những phiên tăng vọt. Trước đó giá vàng thế giới đã lập kỷ lục mới lên trên 5.500 USD/ounce do căng thẳng địa chính trị thế giới gia tăng cũng như kỳ vọng của nhà đầu tư vào các tài sản an toàn...