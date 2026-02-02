Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá bạc tiếp tục đà rơi, mất hơn 36 triệu đồng/kg

Thanh Xuân
Thanh Xuân
02/02/2026 09:27 GMT+7

So với mức đỉnh lập được vào tuần trước, giá bạc hiện nay đã giảm 36 triệu đồng/kg. Đà giảm giá bạc thế giới hiện nay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Công ty Phú Quý giảm mỗi ký bạc thêm 1,1 triệu đồng, mua vào còn 83,546 triệu đồng, bán ra 86,133 triệu đồng. Đối với bạc loại 1 lượng, giá mua vào còn 3,163 triệu đồng, bán ra 3,261 triệu đồng. Công ty Sacombank-SBJ đã điều chỉnh 4 lần bảng giá bạc trong vòng 1 giờ mở cửa theo xu hướng giá sau giảm hơn trước với tổng mức đi xuống 1,2 triệu đồng mỗi ký. Giá mua vào còn 89,36 triệu đồng, bán ra 92,48 triệu đồng. Đối với loại bạc 1 lượng, giá mua vào 3,351 triệu đồng, bán ra 3,468 triệu đồng…

So với mức đỉnh lập được ở mức hơn 123 triệu đồng/lượng vào ngày 29.1, giá bạc hiện nay giảm hơn 36 triệu đồng/kg. Tính trong 7 ngày qua, giá bạc giảm gần 23% nhưng nếu xét theo trong vòng 1 tháng, mức tăng giá của bạc còn lại 16%, tương đương khoảng 12 triệu đồng/kg.

Giá bạc tiếp tục đà rơi, mất hơn 36 triệu đồng/kg- Ảnh 1.

Giá bạc giảm mạnh

ẢNH: PHƯƠNG LINH

Giá bạc thế giới tiếp tục giảm thêm 1 - 3 USD/ounce, dao động phổ biến ở mức 82 - 84 USD/ounce, có thời điểm xuống sát mức 79 USD/ounce. Bên cạnh việc nhà đầu tư bán chốt lời, một nguyên nhân khác đến từ tỷ lệ ký quỹ đầu tư tăng lên. Tập đoàn CME, đơn vị vận hành sàn giao dịch kỳ hạn lớn nhất thế giới, vừa thông báo tăng tỷ lệ ký quỹ để ứng phó với biến động thị trường. Cụ thể, CME nâng tỷ lệ ký quỹ đối với vàng từ 6% lên 8%. Đối với bạc, tỷ lệ này tăng từ 11% lên 15%. Việc tăng tiền ký quỹ buộc các nhà đầu tư nhỏ lẻ phải nộp thêm tài sản thế chấp hoặc buộc phải đóng vị thế, gây áp lực giảm giá sâu hơn. Các chuyên gia dự đoán thị trường sẽ có thể giảm thêm ít nhất 30%, giá bạc có thể lùi về mốc 50 USD/ounce vào cuối tháng 6.2026. Tại Ấn Độ, giá bạc được dự báo sẽ rơi xuống mức 200.000 rupee (khoảng 2.181 USD)/kg trong cùng thời điểm.

Đu đỉnh bắt đáy vàng, bạc sôi động trên chợ mạng

Đu đỉnh bắt đáy vàng, bạc sôi động trên chợ mạng

Giá vàng, bạc giảm mạnh nhưng lại rơi vào ngày nghỉ cuối tuần nên các hoạt động mua, bán trên thị trường tự do trở nên sôi động.

Xem thêm bình luận