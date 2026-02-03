Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 3.2.2026: Vàng miếng SJC bật tăng 7,5 triệu đồng/lượng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
03/02/2026 08:49 GMT+7

Sau đà giảm mạnh, giá vàng miếng SJC đã tăng vọt 7,5 triệu đồng/lượng. Kim loại quý thế giới quay đầu tăng cao.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC 7,5 triệu đồng/lượng, mua vào lên 170,5 triệu đồng, bán ra 173,5 triệu đồng. ACB tăng giá mua vàng 6,5 triệu đồng, lên 170,5 triệu đồng; chiều bán ra tăng 7,5 triệu đồng, lên 173,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng mỗi lượng vàng miếng SJC thêm 7,5 triệu đồng, mua vào 170,5 triệu đồng, bán ra 173,5 triệu đồng… Dù bật tăng trở lại nhưng vàng miếng SJC hiện nay vẫn ghi nhận mức giảm 17,8 triệu đồng/lượng so với đỉnh lập được tuần trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng ở mức 3 triệu đồng/lượng, cao hơn mức 2 triệu đồng/lượng trước đây.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng tăng 7,5 triệu đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 170,5 triệu đồng, bán ra 173,5 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 170 triệu đồng, bán ra 173 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay 3.2.2026: Vàng miếng SJC bật tăng 7,5 triệu đồng/lượng- Ảnh 1.

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tăng trở lại sau đợt giảm mạnh, tăng thêm 178 USD/ounce (tương đương 3,8%), lên mức 4.838 USD. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 2.2), giá vàng biến động mạnh theo cả hai chiều nhưng xu hướng tăng chiếm ưu thế. Tính từ mức thấp nhất trong ngày 2.2 là 4.404 USD/ounce, giá vàng đã phục hồi khoảng 430 USD/ounce. Các nhà đầu tư bán tháo vàng sau thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử ông Kevin Warsh vào chức Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) kéo từ thứ sáu tuần trước đến nay. Tuy nhiên, khi giá giảm mạnh, lực mua vào xuất hiện, dẫn đến thanh khoản thị trường được ghi nhận mức lớn nhất lịch sử.

Sau khi tăng lên 4.700 USD/ounce, giá vàng đã giữ vững mức này ngay cả khi ngành sản xuất của Mỹ ghi nhận hoạt động tốt hơn dự kiến trong tháng 1, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong năm mới. Viện Quản lý Cung ứng (ISM) vừa công bố chỉ số quản lý mua hàng sản xuất (PMI) của họ đã tăng lên 52,9% trong tháng giêng, sau khi giảm xuống 47,9% trong tháng 12. Con số này vượt xa kỳ vọng, vì các nhà kinh tế dự đoán ngành sản xuất sẽ tiếp tục suy giảm với chỉ số 48,5.

Tin liên quan

Giá bạc bật tăng sau đà lao dốc

Giá bạc bật tăng sau đà lao dốc

Chiều 2.2, các công ty tăng mạnh giá bạc sau đà lao dốc mạnh trước đó. Giá bạc biến động tăng giảm theo hình chữ V. Còn giá vàng trong nước đứng yên dù thế giới biến động mạnh.

Khám phá thêm chủ đề

giá vàng Vàng miếng vàng nhẫn Mỹ Kinh tế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận