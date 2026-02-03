Giá vàng hôm nay 3.2.2026: Vàng miếng SJC bật tăng 7,5 triệu đồng/lượng

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC 7,5 triệu đồng/lượng, mua vào lên 170,5 triệu đồng, bán ra 173,5 triệu đồng. ACB tăng giá mua vàng 6,5 triệu đồng, lên 170,5 triệu đồng; chiều bán ra tăng 7,5 triệu đồng, lên 173,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng mỗi lượng vàng miếng SJC thêm 7,5 triệu đồng, mua vào 170,5 triệu đồng, bán ra 173,5 triệu đồng… Dù bật tăng trở lại nhưng vàng miếng SJC hiện nay vẫn ghi nhận mức giảm 17,8 triệu đồng/lượng so với đỉnh lập được tuần trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng ở mức 3 triệu đồng/lượng, cao hơn mức 2 triệu đồng/lượng trước đây.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng tăng 7,5 triệu đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 170,5 triệu đồng, bán ra 173,5 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 170 triệu đồng, bán ra 173 triệu đồng…

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tăng trở lại sau đợt giảm mạnh, tăng thêm 178 USD/ounce (tương đương 3,8%), lên mức 4.838 USD. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 2.2), giá vàng biến động mạnh theo cả hai chiều nhưng xu hướng tăng chiếm ưu thế. Tính từ mức thấp nhất trong ngày 2.2 là 4.404 USD/ounce, giá vàng đã phục hồi khoảng 430 USD/ounce. Các nhà đầu tư bán tháo vàng sau thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử ông Kevin Warsh vào chức Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) kéo từ thứ sáu tuần trước đến nay. Tuy nhiên, khi giá giảm mạnh, lực mua vào xuất hiện, dẫn đến thanh khoản thị trường được ghi nhận mức lớn nhất lịch sử.

Sau khi tăng lên 4.700 USD/ounce, giá vàng đã giữ vững mức này ngay cả khi ngành sản xuất của Mỹ ghi nhận hoạt động tốt hơn dự kiến trong tháng 1, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong năm mới. Viện Quản lý Cung ứng (ISM) vừa công bố chỉ số quản lý mua hàng sản xuất (PMI) của họ đã tăng lên 52,9% trong tháng giêng, sau khi giảm xuống 47,9% trong tháng 12. Con số này vượt xa kỳ vọng, vì các nhà kinh tế dự đoán ngành sản xuất sẽ tiếp tục suy giảm với chỉ số 48,5.