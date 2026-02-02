Giá bạc bật tăng sau đà lao dốc

Công ty Phú Quý đã tăng giá bạc 5 triệu đồng/kg, mua vào lên 81,519 triệu đồng, bán ra 84,053 triệu đồng. Loại bạc 1 lượng quay đầu tăng 150.000 đồng, mua vào lên 3,031 triệu đồng, bán ra 3,125 triệu đồng. Công ty Sacombank - SBJ tăng giá bạc loại 1kg lên 2,5 triệu đồng, mua vào 85,84 triệu đồng, bán ra 88,96 triệu đồng. Bạc miếng loại 1 lượng có giá mua vào 3,219 triệu đồng, bán ra 3,336 triệu đồng. Công ty Ancarat tăng giá bạc thỏi Ngân Long Quảng Tiến loại 1kg 3,8 triệu đồng, mua vào còn 80,907 triệu đồng, bán ra 83,413 triệu đồng…

Giá bạc bật tăng trở lại ẢNH: THANH XUÂN

Bạc tăng trở lại làm giảm mức mất giá trong ngày còn 4,5% thay vì có lúc lên 9%. Trong 7 ngày qua, bạc đã giảm 26,5%. Giá bạc thế giới đã bật tăng trở lại sau khi xuống sát mức 71 USD/ounce. Dù tăng lên 80,74 USD/ounce nhưng giá bạc vẫn ghi nhận giảm hơn 5,1%.

Tương tự, giá vàng thế giới đã bật tăng nhanh trở lại lại mức giá 4.720 USD/ounce sau khi rơi thẳng đứng xuống mức giá 4.404 USD/ounce. Thay vì mất 400 USD/ounce, vàng chỉ còn mất 200 USD/ounce trong ngày. So với mức giá cao kỷ lục, vàng đã giảm 1.200 USD/ounce kể từ tuần trước đến nay.

Dù kim loại quý thế giới nhào lộn liên tục nhưng giá trong nước vẫn đứng yên trong chiều 2.2. Giá vàng miếng SJC của các công ty mua vào ở mức 163 triệu đồng, bán ra 166 triệu đồng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại Công ty SJC mua vào ở mức 162,5 triệu đồng, bán ra 165,5 triệu đồng; Công ty Phú Quý 163 triệu đồng, 166 triệu đồng…