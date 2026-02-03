Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá bạc tiếp tục tăng, nhà đầu tư ngóng 'về bờ'

Thanh Xuân
Thanh Xuân
03/02/2026 09:13 GMT+7

Ngày 3.2, các công ty kinh doanh bạc trong nước đã tăng giá mỗi kg bạc thêm 3,5 triệu đồng. Giá bạc thế giới hồi phục trở lại sau đà giảm mạnh còn các nhà đầu tư đang ngóng ngày giá 'về bờ'.

Công ty Sacombank - SBJ tăng giá bạc loại 1 kg thêm 3,5 triệu đồng, mua vào lên 89,36 triệu đồng, bán ra 92,48 triệu đồng. Đối với bạc loại 1 lượng, giá tăng 110.000 đồng, mua vào lên 3,351 triệu đồng, bán ra 3,468 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng mỗi ký bạc 2,4 triệu đồng, mua vào 84,959 triệu đồng, bán ra 87,599 triệu đồng. Giá bạc loại 1 lượng tăng 92.000 đồng, mua vào lên 3,186 triệu đồng, bán ra 3,285 triệu đồng. 

Công ty Ancarat tăng giá bạc thỏi Ngân Long Quảng Tiến loại 1kg thêm 3,9 triệu đồng, nâng tổng mức tăng từ mức thấp nhất ngày 2.2 đến nay lên 7,7 triệu đồng/kg. Giá mua vào lên 84,907 triệu đồng, bán ra 87,547 triệu đồng… Giá bạc đã tăng thêm 3% so với ngày trước đó nhưng vẫn ghi nhận mức giảm từ đỉnh tuần trước. Vì thế các nhà đầu tư vẫn đang chờ giá bạc "về bờ" trong những ngày tới. 

Giá bạc tiếp tục tăng- Ảnh 1.

Giá bạc tăng trở lại

ẢNH: PHƯƠNG LINH

Giá bạc thế giới đã tăng thêm 5,1 USD/ounce (tương đương 6,5%), lên 84,3 USD/ounce. Bạc kỳ hạn tháng 3 đã giảm xuống mức thấp nhất là 71,2 USD/ounce, sau khi đạt mức cao kỷ lục 121,785 đô la vào thứ năm tuần trước.

Cuối tuần qua, CME Group một lần nữa tăng yêu cầu ký quỹ đối với hai hợp đồng tương lai kim loại. Một số chuyên gia thế giới cho rằng sự sụt giảm mạnh trên thị trường vàng và bạc hôm thứ sáu là do các nhà đầu cơ Trung Quốc đặt cược lớn vào các lệnh mua dài hạn bằng đòn bẩy thông qua hợp đồng tương lai và quyền chọn - và có thể không hiểu được những hậu quả tiềm tàng của đòn bẩy khổng lồ này. Các nhà phân tích hàng hóa tại Société Générale cho rằng, mặc dù vàng và bạc đã chịu áp lực bán cực mạnh, nhưng triển vọng cơ bản đối với các kim loại quý này vẫn không thay đổi.

