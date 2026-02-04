Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Gỡ vướng Nghị định 46, Thủ tướng yêu cầu không điều hành 'giật cục'

Mai Hà
Mai Hà
04/02/2026 19:38 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo ban hành ngay nghị quyết của Chính phủ để giải quyết vấn đề phát sinh trong triển khai Nghị định 46 về tổ chức, hướng dẫn thi hành luật An toàn thực phẩm.

Chiều 4.2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1.2026 trực tuyến với các địa phương. Tại cuộc họp, các thành viên Chính phủ đã thảo luận sôi nổi về việc triển khai Nghị định 46 quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật An toàn thực phẩm. 

Gỡ vướng Nghị định 46, Thủ tướng yêu cầu không điều hành 'giật cục'- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1.2026

ẢNH: NHẬT BẮC

Trước đó, đã xảy ra nhiều vụ việc liên quan an toàn thực phẩm, gây hậu quả nghiêm trọng. Để đảm bảo sức khỏe người dân, các bộ, ngành, cơ quan đã xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định số 46 theo hướng kiểm tra, nhập khẩu thực phẩm nghiêm ngặt hơn.

Tuy nhiên, việc hướng dẫn thực hiện nghị định chưa kịp thời, cụ thể. Do đó, trong những ngày đầu triển khai thực hiện Nghị định 46, đã xuất hiện vướng mắc trong tổ chức thực thi các quy định mới về kiểm tra nhà nước đối với một số nông sản, thực phẩm tươi sống nhập khẩu.

Ngay sau khi xảy ra tình trạng trên, Thủ tướng đã chỉ đạo Phó thủ tướng Lê Thành Long chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Thủ tướng đã có công điện tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 46. 

Đến nay đã căn bản giải tỏa được tình trạng ách tắc trong việc kiểm tra nhà nước tại một số cửa khẩu, bảo đảm thông quan các loại nông sản thực phẩm tươi sống nhập khẩu.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh công tác điều hành không được giật cục và phải có thời gian, điều khoản chuyển tiếp. Ngay tại phiên họp, Thủ tướng chỉ đạo Phó thủ tướng Lê Thành Long tiếp tục chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan xây dựng trình Chính phủ ban hành ngay trong hôm nay (4.2) nghị quyết tháo gỡ vấn đề nảy sinh trong thi hành Nghị định 46.

Sản phẩm Bộ Y tế quản lý chưa ghi nhận vướng mắc

Chiều cùng ngày, tại họp báo thường kỳ Chính phủ, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà khẳng định để quản lý từ gốc với vấn đề an toàn thực phẩm, bộ đã tham mưu Chính phủ ban hành nghị quyết quy định công bố đăng ký sản phẩm thực phẩm và Nghị định 46 về hướng dẫn tổ chức thi hành luật An toàn thực phẩm, bổ sung nhiều quy định mới. 

Gỡ vướng Nghị định 46, Thủ tướng yêu cầu không điều hành 'giật cục'- Ảnh 2.

Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà

ẢNH: NHƯ Ý

Cụ thể, khâu sản xuất sẽ nâng cao điều kiện cho các cơ sở sản xuất như dinh dưỡng y học, thực phẩm trong chế độ ăn đặc biệt, thực phẩm bổ sung để đảm bảo an toàn; siết chặt công bố và kiểm nghiệm trước khi lưu thông ra thị trường; tăng cường hậu kiểm và lấy mẫu giám sát thị trường, thu hồi kịp thời sản phẩm vi phạm; kiểm soát quảng cáo thực phẩm trên môi trường điện tử và không gian mạng.

Với Nghị định 46, ông Hà cho biết ngay sau khi triển khai thi hành, theo phản ánh của địa phương và cơ quan báo chí, một số lô hàng, đặc biệt là lô hàng nông sản, thủy sản, thực phẩm tươi sống do các đơn vị chưa sẵn sàng triển khai kiểm tra nhà nước theo Nghị định 46. Do đó, từ chỉ đạo của Thủ tướng, Phó thủ tướng Lê Thành Long và các bộ, ngành đã họp đưa ra biện pháp kịp thời, tháo gỡ vướng mắc.

"Chiều nay với sự chỉ đạo của Thủ tướng, Phó thủ tướng Lê Thành Long các bộ, ngành cũng đang họp, báo cáo xin ý kiến đề xuất, tham mưu hướng dẫn thi hành nghị định. Đối với các sản phẩm, lĩnh vực do Bộ Y tế quản lý, ông Hà cho hay chưa nhận phản ánh vướng mắc gì liên quan tới quá trình thực hiện Nghị định 46", ông Hà khẳng định.

