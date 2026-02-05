Giá vàng hôm nay 5.2.2026: Quay đầu giảm gần 2 triệu đồng một lượng

Sáng nay (5.2), giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC quay đầu giảm 1,7 triệu đồng khi được mua vào xuống 175,5 triệu đồng, bán ra 178,5 triệu đồng. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC giảm 1,7 triệu đồng khi giá mua xuống 175 triệu đồng và bán ra 178 triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng giảm 1,7 triệu đồng, đưa chiều mua vào còn 175 triệu đồng, bán ra 178 triệu đồng...

Giá vàng sáng 5.2 quay đầu giảm gần 2 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới quay đầu giảm xuống dưới 5.000 USD/ounce và đang xoay quanh 4.947 USD/ouncem giảm 105 USD sau một ngày. Trước đó, kim loại quý đã hồi phục khá mạnh sau cú lao dốc cuối tuần qua.

Bà Ewa Manthey, chiến lược gia hàng hóa của ING, cho biết trên CNBC rằng đợt hồi phục của vàng phản ánh lực mua bắt đáy quay trở lại sau một trong những nhịp điều chỉnh mạnh nhất của thị trường kim loại quý trong nhiều năm, trong bối cảnh thị trường chung ổn định hơn và đồng USD suy yếu. Dù biến động ngắn hạn nhiều khả năng còn kéo dài, bà xem diễn biến này là một sự tái cân bằng vị thế hơn là đảo chiều mang tính cấu trúc.

Theo một số nhà phân tích, trong những tuần tới, tốc độ và độ bền của xu hướng tăng sẽ phụ thuộc vào biến động của đồng USD, kỳ vọng lãi suất và khẩu vị rủi ro; kim loại quý có thể tăng đều hơn thay vì lặp lại đà bứt phá dữ dội của ba tháng vừa qua. Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs đặt mục tiêu 5.400 USD/ounce cho vàng vào cuối năm 2026, dựa trên giả định các ngân hàng trung ương duy trì tốc độ mua vào và nhà đầu tư tư nhân gia tăng mua ETF vàng khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất. Trong khi đó, BofA Securities lạc quan hơn với mục tiêu 6.000 USD/ounce trong những tháng tới, dù thừa nhận tốc độ tăng giá gần đây và mức độ biến động gia tăng là những yếu tố đáng lo ngại...