Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng, giá bạc đồng loạt tăng cùng chiều với đà hồi phục giá thế giới

Đan Thanh
Đan Thanh
04/02/2026 16:39 GMT+7

Sau khi giảm mạnh, giá vàng, giá bạc đang có nhịp hồi. Chuyên gia cho rằng, khi giá bớt 'nhào lộn', đạt sự ổn định tương đối là thời điểm phù hợp để xuống tiền.

Ngày hôm nay 4.2, giá vàng, giá bạc trong nước đồng loạt tăng cùng chiều với đà hồi phục của giá thế giới. Giá vàng, bạc trên thị trường thế giới tại thời điểm 15 giờ (giờ Việt Nam) như sau: 5.087 USD/ounce (tăng 2,87%) và 90,28 USD/ounce (tăng 6,17%).

Trong nước, giá mua bán mỗi lượng vàng miếng SJC hiện được Công ty vàng bạc đá quý Phú Quý (SJC) niêm yết 177,2 triệu đồng - 180,2 triệu đồng, tăng 3,7 triệu đồng. 2 ngày qua, giá mỗi lượng vàng miếng SJC đã tăng 14,2 triệu đồng.

Giá vàng , giá bạc tăng ổn định: Thời điểm lý tưởng để đầu tư năm 2026 - Ảnh 1.

Về dài hạn, giá vàng được dự báo tiếp tục xu hướng tăng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Với giá bạc, tại thời điểm 14 giờ 47, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết giá mua bán loại 1 kg là 89,62 triệu đồng - 92,40 triệu đồng, tăng 2,85 triệu đồng - 2,94 triệu đồng.

Giá bạc 1 kg được Công ty vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết lúc 14 giờ 49 ở mức 89,83 triệu đồng - 92,61 triệu đồng, tăng 2,85 triệu đồng - 2,94 triệu đồng. 

Một  tuần trở lại đây (29.1 - 4.2), giá vàng, bạc biến động dữ dội, lên đỉnh rồi xuống đáy. Giá mua bán vàng miếng SJC cao nhất ghi nhận đầu giờ chiều 29.1 với 188,3 triệu đồng - 191,3 triệu đồng; mức giá thấp nhất ở thời điểm chốt ngày 2.2 là 163 triệu đồng - 166 triệu đồng.

Tương tự, giá mua bán bạc 1 kg cũng được các doanh nghiệp niêm yết mức cao nhất đầu giờ chiều 29.1 là gần 120 triệu đồng - hơn 123 triệu đồng; giá thấp nhất ghi nhận đầu giờ chiều 2.2 là trên 73 triệu đồng - gần 76 triệu đồng.

Về biến động giá trên thị trường vàng, bạc một tuần trở lại đây, chuyên gia tài chính - ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu phân tích: "Khi giá tăng quá nhanh, đương nhiên sẽ xuất hiện lực chốt lời; sau đó giá giảm sâu lại xuất hiện lực bắt đáy.

Hiện tại, các yếu tố tác động hỗ trợ giá kim loại quý trên thị trường chưa có nhiều thay đổi. Bởi vậy, các nhà đầu tư bắt đáy, song cũng nghe ngóng chừng mực. Dễ thấy, mức biến động giá bạc, vàng hôm nay đã giảm bớt đáng kể so với sự nhào lộn trước đó".

Theo ông Hiếu, trong 2026, còn rất nhiều yếu tố bất định. Ngoài câu chuyện địa chính trị, những chính sách về lãi suất, tình hình kinh tế Mỹ cũng chứa đựng không ít ẩn số, lâu dài mang tính hỗ trợ thị trường vàng, bạc.

"Từ nay tới cuối năm, hoàn toàn có thể lặp lại kịch bản giá vàng, bạc tăng mạnh rồi sập sâu. Tuy nhiên, xu hướng chung là giá sẽ tăng, hoàn toàn có thể vượt xa mức đỉnh thiết lập ngày 29.1", ông Hiếu dự báo.

Tuyệt đối không vay tiền 'lướt sóng' vàng, bạc

Nếu người dân đang sẵn tiền nhàn rỗi, muốn đầu tư vào vàng, bạc, ông Hiếu đưa lời khuyên: khi giá không biến động quá lớn trong ngày, đạt ổn định tương đối là thời điểm phù hợp để xuống tiền. Ví dụ, hôm nay, mức biến động của giá vàng khoảng vài triệu đồng mỗi lượng, một vài ngày tới vẫn vậy hoặc thấp hơn thì nhà đầu tư có thể tham gia thị trường. 

Giá vàng , giá bạc tăng ổn định: Thời điểm lý tưởng để đầu tư năm 2026 - Ảnh 2.

Nhà đầu tư cần rất cẩn trọng khi dùng đòn bẩy tài chính để đầu tư vàng, bạc

ẢNH: Đ.T

Tuy nhiên, đầu tư nên tính dài hơi, ít nhất 6 tháng trở lên; chỉ dành khoản tiền nhất định vào vàng, bạc, còn lại phân bổ các kênh như chứng khoán, lãi tiết kiệm… nhằm giảm rủi ro.

Gần đây, khi thị trường vàng, bạc biến động quá nóng, nhiều người bày tỏ băn khoăn có nên vay ngân hàng hoặc bán đất ở quê để "lướt sóng" kiếm lời.

Ở khía cạnh này, Th.s Phạm Thị Minh Thúy, giảng viên ngành kế toán, Đại học RMIT Việt Nam, lưu ý, cần rất cẩn trọng khi dùng đòn bẩy tài chính. Bởi chỉ cần một đợt điều chỉnh kỹ thuật từ 10 - 15%, nhà đầu tư sẽ đối mặt với áp lực kép: thua lỗ trên vốn gốc và gánh nặng lãi vay.

"Việc bán một tài sản thực như bất động sản để chạy theo một tài sản đang ở trạng thái quá nhiệt như bạc thường là biểu hiện của tâm lý fomo (sợ bỏ lỡ cơ hội) hơn là một chiến lược đầu tư bài bản. Đây là nước đi đầy rủi ro", bà Thúy nói.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 4.2.2026: Vàng miếng SJC tiếp tục tăng thêm 3,7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 4.2.2026: Vàng miếng SJC tiếp tục tăng thêm 3,7 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước tiếp tục tăng thêm khoảng 4 triệu đồng mỗi lượng. Kim loại quý thế giới tăng vượt mức 5.000 USD/ounce khi lực mua bắt đáy gia tăng.

Khám phá thêm chủ đề

giá bạc Vàng miếng SJC giá vàng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận