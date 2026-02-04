Giá vàng, giá bạc đồng loạt tăng cùng chiều với đà hồi phục giá thế giới

Ngày hôm nay 4.2, giá vàng, giá bạc trong nước đồng loạt tăng cùng chiều với đà hồi phục của giá thế giới. Giá vàng, bạc trên thị trường thế giới tại thời điểm 15 giờ (giờ Việt Nam) như sau: 5.087 USD/ounce (tăng 2,87%) và 90,28 USD/ounce (tăng 6,17%).

Trong nước, giá mua bán mỗi lượng vàng miếng SJC hiện được Công ty vàng bạc đá quý Phú Quý (SJC) niêm yết 177,2 triệu đồng - 180,2 triệu đồng, tăng 3,7 triệu đồng. 2 ngày qua, giá mỗi lượng vàng miếng SJC đã tăng 14,2 triệu đồng.

Về dài hạn, giá vàng được dự báo tiếp tục xu hướng tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Với giá bạc, tại thời điểm 14 giờ 47, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết giá mua bán loại 1 kg là 89,62 triệu đồng - 92,40 triệu đồng, tăng 2,85 triệu đồng - 2,94 triệu đồng.

Giá bạc 1 kg được Công ty vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết lúc 14 giờ 49 ở mức 89,83 triệu đồng - 92,61 triệu đồng, tăng 2,85 triệu đồng - 2,94 triệu đồng.

Một tuần trở lại đây (29.1 - 4.2), giá vàng, bạc biến động dữ dội, lên đỉnh rồi xuống đáy. Giá mua bán vàng miếng SJC cao nhất ghi nhận đầu giờ chiều 29.1 với 188,3 triệu đồng - 191,3 triệu đồng; mức giá thấp nhất ở thời điểm chốt ngày 2.2 là 163 triệu đồng - 166 triệu đồng.

Tương tự, giá mua bán bạc 1 kg cũng được các doanh nghiệp niêm yết mức cao nhất đầu giờ chiều 29.1 là gần 120 triệu đồng - hơn 123 triệu đồng; giá thấp nhất ghi nhận đầu giờ chiều 2.2 là trên 73 triệu đồng - gần 76 triệu đồng.

Về biến động giá trên thị trường vàng, bạc một tuần trở lại đây, chuyên gia tài chính - ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu phân tích: "Khi giá tăng quá nhanh, đương nhiên sẽ xuất hiện lực chốt lời; sau đó giá giảm sâu lại xuất hiện lực bắt đáy.

Hiện tại, các yếu tố tác động hỗ trợ giá kim loại quý trên thị trường chưa có nhiều thay đổi. Bởi vậy, các nhà đầu tư bắt đáy, song cũng nghe ngóng chừng mực. Dễ thấy, mức biến động giá bạc, vàng hôm nay đã giảm bớt đáng kể so với sự nhào lộn trước đó".

Theo ông Hiếu, trong 2026, còn rất nhiều yếu tố bất định. Ngoài câu chuyện địa chính trị, những chính sách về lãi suất, tình hình kinh tế Mỹ cũng chứa đựng không ít ẩn số, lâu dài mang tính hỗ trợ thị trường vàng, bạc.

"Từ nay tới cuối năm, hoàn toàn có thể lặp lại kịch bản giá vàng, bạc tăng mạnh rồi sập sâu. Tuy nhiên, xu hướng chung là giá sẽ tăng, hoàn toàn có thể vượt xa mức đỉnh thiết lập ngày 29.1", ông Hiếu dự báo.

Tuyệt đối không vay tiền 'lướt sóng' vàng, bạc

Nếu người dân đang sẵn tiền nhàn rỗi, muốn đầu tư vào vàng, bạc, ông Hiếu đưa lời khuyên: khi giá không biến động quá lớn trong ngày, đạt ổn định tương đối là thời điểm phù hợp để xuống tiền. Ví dụ, hôm nay, mức biến động của giá vàng khoảng vài triệu đồng mỗi lượng, một vài ngày tới vẫn vậy hoặc thấp hơn thì nhà đầu tư có thể tham gia thị trường.

Nhà đầu tư cần rất cẩn trọng khi dùng đòn bẩy tài chính để đầu tư vàng, bạc ẢNH: Đ.T

Tuy nhiên, đầu tư nên tính dài hơi, ít nhất 6 tháng trở lên; chỉ dành khoản tiền nhất định vào vàng, bạc, còn lại phân bổ các kênh như chứng khoán, lãi tiết kiệm… nhằm giảm rủi ro.

Gần đây, khi thị trường vàng, bạc biến động quá nóng, nhiều người bày tỏ băn khoăn có nên vay ngân hàng hoặc bán đất ở quê để "lướt sóng" kiếm lời.

Ở khía cạnh này, Th.s Phạm Thị Minh Thúy, giảng viên ngành kế toán, Đại học RMIT Việt Nam, lưu ý, cần rất cẩn trọng khi dùng đòn bẩy tài chính. Bởi chỉ cần một đợt điều chỉnh kỹ thuật từ 10 - 15%, nhà đầu tư sẽ đối mặt với áp lực kép: thua lỗ trên vốn gốc và gánh nặng lãi vay.

"Việc bán một tài sản thực như bất động sản để chạy theo một tài sản đang ở trạng thái quá nhiệt như bạc thường là biểu hiện của tâm lý fomo (sợ bỏ lỡ cơ hội) hơn là một chiến lược đầu tư bài bản. Đây là nước đi đầy rủi ro", bà Thúy nói.