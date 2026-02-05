Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 5.2.2026: Đứng yên trong khi EUR và bảng Anh giảm

Thanh Xuân
Thanh Xuân
05/02/2026 08:50 GMT+7

Ngân hàng giữ giá USD đứng yên, riêng các ngoại tệ khác sụt giảm. Đồng bạc xanh trên thị trường thế giới tăng.

Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 1 đồng, xuống 25.066 đồng/USD. Tỷ giá trung tâm đã liên tục trượt giảm trong gần 2 tuần trở lại đây khi mất 69 đồng/USD. Vietcombank giữ nguyên giá USD ở mức 25.790 - 25.820 đồng chiều mua vào, bán ra 26.180 đồng. ACB giữ giá mua USD 25.770 - 25.800 đồng, bán ra 26.160 đồng. Vietinbank mua vào 25.770 đồng, bán ra 26.150 đồng… 

Các ngoại tệ khác trong ngân hàng giảm. Tại Vietcombank, giá EUR mất 30 đồng, xuống 29.899 - 30.201 đồng chiều mua vào, bán ra 31.476 đồng; bảng Anh giảm 110 đồng, xuống 34.576 - 34.925 đồng, bán ra 36.044 đồng…

Giá USD hôm nay 5.2.2026: Đứng yên, EUR và bảng Anh giảm- Ảnh 1.

Ngân hàng không thay đổi giá USD

ẢNH: NGỌC THẮNG

Ngược lại, giá USD trên thị trường thế giới tăng, chỉ số USD-Index tăng 0,21 điểm, lên 97,64 điểm. Đồng bạc xanh cũng nhích lên so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt khác, bao gồm EUR và bảng Anh, sau khi Viện Quản lý Nguồn cung (ISM) cho biết lĩnh vực dịch vụ của Mỹ duy trì ổn định trong tháng 1. Thị trường theo dõi sát báo cáo này trong bối cảnh việc đóng cửa một phần chính phủ Mỹ. Việc công bố số liệu việc làm quan trọng dự kiến vào thứ sáu bị trì hoãn sang tuần tới làm gia tăng bất định về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Theo ông Joel Kruger, chiến lược gia thị trường tại LMAX Group (London), sự chú ý đang dồn vào các tín hiệu mới về hoạt động kinh tế và việc làm, bởi Fed vẫn được kỳ vọng sẽ giữ nguyên lãi suất trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu thị trường lao động suy yếu, lãi suất sẽ được cắt giảm sớm hơn; ngược lại, nếu kinh tế cho thấy sức chống chịu tốt, việc nới lỏng chính sách có thể bị lùi xa, khiến thị trường ngoại hối và lãi suất đặc biệt nhạy cảm với dữ liệu vĩ mô.

