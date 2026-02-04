Giá USD hôm nay 4.2.2026: Đô tự do quay đầu giảm

Sáng nay (4.2), tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.067 đồng, giảm 2 đồng so với hôm qua. Tương tự, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng quay đầu đi xuống như Ngân hàng Vietcombank giảm 20 đồng khi mua chuyển khoản còn 25.820 đồng, bán ra 26.180 đồng; Ngân hàng ACB giảm 40 đồng ở chiều mua chuyển khoản, xuống 25.810 đồng và giảm 20 đồng ở chiều bán ra, còn 26.190 đồng… Giá USD tự do cũng quay đầu giảm 20 đồng khi mua vào xuống 26.420 đồng, bán ra 26.540 đồng.

Giá USD sáng 4.2 đồng loạt giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới giảm nhẹ khi chỉ số USD-Index xuống 97,45 điểm. Đồng USD đã tăng khá khi nhà đầu tư kỳ vọng liên quan đến lãnh đạo mới của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sau khi Tổng thống Donald Trump đề cử ông Kevin Warsh. Đà tăng của đồng bạc xanh cũng được củng cố sau khi số liệu sản xuất của Mỹ cho thấy lĩnh vực này đã tăng trưởng trở lại trong tháng 1, dù các biện pháp thuế quan đã đẩy giá nguyên vật liệu lên cao, gây căng thẳng cho chuỗi cung ứng.

Trong khi đó, Bộ Lao động Mỹ ngày 2.2 xác nhận Cục Thống kê lao động (BLS) sẽ không công bố báo cáo việc làm tháng 1 do tình trạng chính phủ liên bang đóng cửa từng phần. Báo cáo “Tình hình việc làm” tháng 1 sẽ không được công bố vào ngày 6.2 như kế hoạch và chỉ được ấn định lại sau khi Quốc hội Mỹ thông qua ngân sách và chính phủ hoạt động trở lại. Dù vậy, việc hoãn công bố báo cáo việc làm không tác động nhiều đến đồng USD. Hiện chưa rõ Bộ Thương mại Mỹ có phải hoãn các báo cáo của cơ quan này vì tình trạng bế tắc ngân sách tại Washington hay không. Báo cáo này bao gồm số lượng việc làm mới do doanh nghiệp khai báo, cùng khảo sát hộ gia đình để xác định tỷ lệ thất nghiệp thường được các nhà đầu tư theo dõi để dự báo về các chính sách tài chính tiền tệ sau đó.