Giá USD hôm nay 3.2.2026: Bật tăng đẩy euro đi lùi

Sáng 3.2, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.069 đồng, tăng 5 đồng so với hôm qua. Ngay sau đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại đồng loạt tăng. Chẳng hạn, Ngân hàng Vietcombank tăng 70 đồng khi mua chuyển khoản lên 25.840 đồng, bán ra lên 26.200 đồng; Ngân hàng ACB tăng 110 đồng, đưa giá mua chuyển khoản lên 25.850 đồng và bán ra 26.210 đồng…

Ngược chiều đồng USD, giá euro tại Vietcombank quay đầu giảm 83 đồng khi mua chuyển khoản xuống 30.230 đồng, bán ra 31.506 đồng. Trong khi đó, bảng Anh tăng 42 đồng, đưa chiều mua chuyển khoản lên 35.029 đồng, bán ra 36.151 đồng; yen Nhật cũng tăng 0,04 đồng khi mua vào 163,12 đồng và bán ra 171,75 đồng…

Giá USD sáng 3.2 trong ngân hàng bật tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tăng nhẹ so với hôm qua. Chỉ số USD-Index tăng 0,4 điểm lên 97,52 điểm. Đồng bạc xanh hồi phục nhờ một số thông tin tích cực. Chẳng hạn, trong bài đăng trên Truth Social ngày 2.2 (giờ Mỹ), sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Ấn Độ đã đồng ý mua hàng hóa Mỹ với quy mô lớn hơn nhiều, đồng thời giảm mạnh thuế quan và các rào cản phi thuế quan đối với hàng hóa Mỹ. Theo ông Trump, mức thuế đối ứng của Mỹ áp lên hàng hóa Ấn Độ sẽ được hạ từ 25% xuống 18%, có hiệu lực ngay lập tức. Ở chiều ngược lại, Ấn Độ sẽ cắt giảm thuế quan và các rào cản phi thuế quan đối với Mỹ xuống mức 0. Tuy nhiên, những thay đổi từ chính sách thuế quan của Mỹ đã diễn ra nhiều lần khiến nhà đầu tư vẫn chưa thể yên tâm. Điều này khiến đồng USD chưa thể tăng mạnh.

Song song, thị trường tài chính thế giới ngày đầu tuần (theo giờ Mỹ) chứng kiến nhiều loại tài sản giảm mạnh như vàng, bạc và các đồng tiền số. Thị trường chứng khoán nhiều nơi cũng chìm trong sắc đỏ. Dù vậy, đóng cửa phiên 2.2 (rạng sáng 3.2 theo giờ Việt Nam), thị trường chứng khoán Mỹ tăng cao. Cụ thể, chỉ số Dow Jones tăng 515,19 điểm, tương đương 1,05%, lên 49.407,66 điểm; S&P 500 tăng 0,54% lên 6.976,44 điểm và Nasdaq Composite tăng 0,56% lên 23.592,11 điểm.