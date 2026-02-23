Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 23.2.2026: Tăng ngược chiều euro, bảng Anh

An Yến
An Yến
23/02/2026 08:55 GMT+7

Giá USD trong nước sáng đầu tuần tăng nhẹ đẩy nhiều ngoại tệ khác đi xuống.

Sáng nay (23.2), các ngân hàng đã mở cửa hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ. Tại Ngân hàng Vietcombank, giá USD tăng 10 đồng so với trước tết khi mua vào lên 25.790 đồng, bán ra 26.170 đồng. Trong khi đó, Ngân hàng ACB giữ nguyên chiều mua chuyển khoản 25.790 đồng và bán ra 26.150 đồng…

Ngược chiều USD, các ngoại tệ khác giảm. Tại Vietcombank, giá euro giảm 179 đồng so với trước kỳ nghỉ tết khi mua chuyển khoản xuống 30.237 đồng, bán ra còn 31.513 đồng; bảng Anh giảm 361 đồng khi mua chuyển khoản còn 34.576 đồng, bán ra xuống 35.684 đồng; yen Nhật cũng giảm 1,12 đồng, đưa giá mua xuống 164,33 đồng và bán ra 173,03 đồng…

Giá USD hôm nay 23.2.2026: Tăng ngược chiều euro, bảng Anh - Ảnh 1.

Giá USD sáng 23.2 tăng nhẹ trong khi nhiều ngoại tệ khác đi xuống

ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo phân tích tại Báo cáo trái phiếu - tiền tệ tháng 2 của Công ty chứng khoán VNDirect, tỷ giá liên ngân hàng cuối tháng 1 lùi về quanh 25.950 đồng/USD - mức thấp nhất kể từ giữa năm 2025. Nền tảng hỗ trợ lớn nhất cho tỷ giá hiện nay là sự suy yếu tương đối của đồng bạc xanh. Kịch bản cơ sở của thị trường là Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm khoảng 50 điểm cơ bản trong năm nay (tương đương 0,5%), đưa lãi suất về vùng 3 - 3,25%, với đợt cắt giảm đầu tiên có thể rơi vào tháng 6. Dù lộ trình nới lỏng chậm hơn kỳ vọng trước đó, việc USD không còn dư địa tăng mạnh đã giúp giảm đáng kể áp lực lên các đồng tiền ở thị trường mới nổi, trong đó có VNĐ.

Trên thị trường thế giới, đồng USD giảm nhẹ sáng đầu tuần. Chỉ số USD-Index giảm 0,42 điểm, xuống 97,38 điểm. Thị trường tài chính giao dịch khá thận trọng trước những diễn biến mới về chính sách thuế quan của Mỹ. Ngay sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các mức thuế nhập khẩu đối ứng diện rộng của Tổng thống Donald Trump, vị tổng thống này thông báo sẽ nâng mức thuế quan toàn cầu đối với các hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ lên 15% dù trước đó thông báo áp thuế ở mức 10%. Những thay đổi nhanh chóng đó khiến các nhà đầu tư lo ngại về tình hình tài khóa của Mỹ, cùng với câu hỏi mới về cách các đối tác thương mại sẽ phản ứng với động thái của Tổng thống Donald Trump và đẩy đồng bạc xanh đi xuống...

