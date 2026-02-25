Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 25.2.2026: Tiếp tục tăng

An Yến
An Yến
25/02/2026 08:40 GMT+7

Giá USD trong nước tiếp tục đi lên cùng một số ngoại tệ gồm euro, bảng Anh.

Sáng 25.2, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.057 đồng, tăng 4 đồng so với hôm qua. Tương tự, giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục đi lên. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank tăng 69 đồng ở chiều mua chuyển khoản, lên 25.989 đồng và tăng 9 đồng ở chiều bán ra, lên 26.309 đồng; Ngân hàng ACB tăng 80 đồng chiều mua chuyển khoản, lên 26.010 đồng và cũng tăng 15 đồng ở chiều bán ra, lên 26.305 đồng… Giá USD tự do tăng 50 đồng so với hôm qua khi giá mua vào ở mức 26.750 đồng và bán ra 26.880 đồng.

Giá USD hôm nay 25.2.2026: - Ảnh 1.

Giá USD sáng 25.2 đồng loạt tăng cùng euro, bảng Anh

ẢNH: NGỌC THẮNG

Các ngoại tệ khác cũng tiếp tục tăng. Tại Vietcombank, giá euro cộng thêm 52 đồng khi mua chuyển khoản 30.352 đồng, bán ra lên 31.633 đồng; bảng Anh tăng 109 đồng khi mua chuyển khoản 34.791 đồng, bán ra 35.906 đồng. Ngược lại, yen Nhật quay đầu giảm 0,66 đồng, đưa giá mua xuống 163,84 đồng và bán ra còn 172,51 đồng...

Giá USD thế giới cũng duy trì đà tăng. Chỉ số USD-Index cộng thêm 0,06 điểm, đạt 97,83 điểm. Nhà đầu tư vẫn đang lo lắng xoay quanh những rủi ro địa chính trị leo thang và căng thẳng thương mại gia tăng. Hôm qua, thông báo từ cơ quan hải quan Mỹ, Tổng thống Donald Trump chính thức áp thuế toàn cầu 10% từ ngày 24.2 (giờ Mỹ) và tạm hoãn kế hoạch thuế quan 15% công bố trước đó sau phản ứng dữ dội từ cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, Nhà Trắng khẳng định Tổng thống Trump vẫn cam kết với mức thuế 15%. "Điều đó đang được xử lý và sẽ được thực hiện sau", một quan chức cho biết mà không nêu rõ thời gian. Quyết định này được đưa ra sau khi ông Trump đối mặt với phản ứng mạnh mẽ từ các đối tác thương mại chủ chốt như EU và Anh. 

Ông Thierry Wizman, chiến lược gia FX tại Macquarie, cho biết trên CNBC rằng đồng USD sẽ yếu hơn trong năm 2026 do thuế nhập khẩu của Mỹ phản ánh sự rút lui của Mỹ khỏi trật tự thương mại tự do. Cuộc chiến thuế quan phản ánh sự không chắc chắn từ Mỹ dẫn đến không tốt cho đồng USD...

