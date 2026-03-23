Giá USD hôm nay 23.3.2026: Ngân hàng bán ra kịch trần

Sáng nay (23.3), tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.090 đồng, tăng 5 đồng so với cuối tuần qua. Giá USD trong các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt tăng như Ngân hàng Vietcombank cộng 5 đồng khi mua chuyển khoản lên 26.104 đồng, bán ra lên 26.344 đồng, tăng 21 đồng so với cuối tuần trước; Ngân hàng ACB tăng 10 đồng ở chiều mua chuyển khoản, lên 26.120 đồng và tăng 5 đồng ở chiều bán ra, lên 26.344 đồng…

Ngược chiều USD, các ngoại tệ khác quay đầu giảm như giá euro tại Vietcombank giảm 42 đồng khi mua chuyển khoản xuống 29.917 đồng, bán ra còn 31.179 đồng; bảng Anh giảm 232 đồng, đưa chiều mua chuyển khoản còn 34.511 đồng, bán ra xuống 35.616 đồng; yen Nhật cũng giảm 1,57 đồng, đưa giá mua xuống 160,89 đồng và bán ra còn 169,4 đồng…

Giá USD sáng 23.3 tiếp tục tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới quay tăng nhẹ sáng đầu tuần khi chỉ số USD-Index lên 99,67 điểm, cao hơn hôm qua 0,02 điểm. Dù vậy, chỉ số đồng USD vẫn giảm so với mức 100,36 điểm vào cuối tuần trước. Đà tăng của đồng USD chủ yếu được thúc đẩy bởi giá dầu leo thang trước căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông. Nhưng giá dầu hạ nhiệt trở lại khi Israel cho biết đang hỗ trợ nối lại tuyến vận tải chiến lược qua eo biển Hormuz. Điều này phần nào làm suy yếu động lực tăng của USD.

Bên cạnh đó, quyết định giữ nguyên lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cũng khiến đồng bạc xanh thiếu lực bứt phá, trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách phải cân nhắc rủi ro từ xung đột Trung Đông. Tuy nhiên, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) ngày 22.3 cảnh báo gián đoạn tại eo biển Hormuz đang tạo ra “nút thắt năng lượng lớn nhất từ trước tới nay”, có thể gây tác động lan rộng tới kinh tế toàn cầu. IEA cho biết, kể từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2, eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí toàn cầu - gần như bị tê liệt, khiến giá năng lượng tăng mạnh. Quy mô khủng hoảng hiện nay vượt cả các cuộc khủng hoảng dầu mỏ thập niên 1970 và khủng hoảng khí đốt trong xung đột Nga - Ukraine...



