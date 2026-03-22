Giá USD hôm nay 22.3.2026: Tăng cao cùng chiều euro, yen Nhật

An Yến
22/03/2026 07:24 GMT+7

Giá USD và nhiều ngoại tệ cùng tăng trong tuần dù thế giới quay đầu giảm.

Giá USD trong các ngân hàng thương mại tiếp tục giữ đà tăng suốt tuần. Tại Ngân hàng Vietcombank, giá USD được mua chuyển khoản lên 26.099 đồng, bán ra 26.339 đồng, tăng 21 đồng so với cuối tuần trước. Trong khi đó, Ngân hàng ACB giữ nguyên chiều mua chuyển khoản 26.110 đồng và tăng 21 đồng ở chiều bán ra, lên 26.339 đồng…

Cùng chiều USD, các ngoại tệ khác cũng tăng cao như giá euro tại Vietcombank tăng 281 đồng khi mua chuyển khoản lên 29.957 đồng, bán ra lên 31.221 đồng; bảng Anh tăng 342 đồng, đưa chiều mua chuyển khoản lên 34.736 đồng, bán ra 35.848 đồng; yen Nhật cũng tăng 1,66 đồng, đưa giá mua lên 162,391 đồng và bán ra 170,97 đồng…

Giá USD tiếp tục tăng trong tuần cùng chiều euro, yen Nhật

ẢNH: HUY HƯNG

Giá USD thế giới quay đầu giảm sau một tuần. Chỉ số USD-Index xuống 99,5 điểm, giảm 1 điểm so với cuối tuần trước. Sau đà tăng cao trước đó, đồng bạc xanh đi xuống trong tuần này do tâm lý nhà đầu tư đi xuống khi giá dầu thế giới tăng đột biến sau khi các cuộc tấn công nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng diễn ra trên khắp Trung Đông. Các cuộc tấn công vào mỏ khí đốt South Pars của Iran đã gây ra sự trả đũa của Tehran đối với các nước vùng Vịnh bao gồm Qatar và Ả Rập Saudi… Đồng thời các ngân hàng trung ương đã giữ nguyên lãi suất nhưng cũng cho rằng không chắc chắn về xu hướng của chính sách tiền tệ sắp tới. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) thông báo giữ lãi suất ổn định như dự kiến trong giữa tuần. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed - Jerome Powell cho biết còn quá sớm để biết tác động của cuộc chiến sẽ là gì đối với lạm phát và nền kinh tế Mỹ. Ông nhắc lại nhiều lần về sự không chắc chắn này trong cuộc họp báo sau phiên họp. 

Tương tự, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đều giữ nguyên lãi suất ở mức hiện tại như Fed. ECB cũng sử dụng từ "không chắc chắn" để mô tả tác động của cuộc chiến Trung Đông đối với lạm phát và tăng trưởng kinh tế. Còn BoE cảnh báo rằng giá dầu cao hơn sẽ ảnh hưởng đến giá nhiên liệu và có tác động gián tiếp vào chi phí của doanh nghiệp…

Giá USD hôm nay 21.3.2026: Ngân hàng tăng giá trong tuần

USD trong ngân hàng ghi nhận mức tăng giá trong tuần qua. Đồng bạc xanh trên thị trường thế giới cũng tiếp tục tăng lên.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
