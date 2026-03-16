Giá USD hôm nay 16.3.2026: Ngân hàng bán ra kịch trần

Sáng nay (16.3), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.068 đồng, tăng 3 đồng so với cuối tuần qua. Ngay sau đó, giá USD tại Vietcombank tăng 3 đồng khi được mua chuyển khoản lên 26.081 đồng, bán ra 26.321 đồng; Ngân hàng ACB giữ nguyên chiều mua chuyển khoản 26.110 đồng và cũng tăng 3 đồng ở chiều bán ra, lên 26.321 đồng…

Ngược với USD, các ngoại tệ khác tiếp tục giảm mạnh. Chẳng hạn tại Vietcombank, giá euro giảm 60 đồng khi mua chuyển khoản xuống 29.630 đồng, bán ra còn 30.880 đồng; bảng Anh giảm 104 đồng khi mua chuyển khoản còn 34.303 đồng, bán ra xuống 35.402 đồng. Riêng yen Nhật đứng yên khi tiếp tục được mua vào 160,81 đồng và bán ra 169,31…

Giá USD sáng 16.3 tiếp tục tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới giảm nhẹ sáng đầu tuần. Chỉ số USD-Index giảm 0,21 điểm so với cuối tuần qua, xuống 100,21 điểm. Dù vậy, chỉ số này vẫn đang ở mức cao trong hơn 4 tháng qua. Trong những ngày vừa đây, đồng USD liên tục duy trì vị thế áp đảo so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt trong rổ tiền tệ toàn cầu. Từ đó khiến đà giảm của nhiều ngoại tệ khác chưa dừng lại. Chẳng hạn, đồng euro từ đầu năm đến nay đã mất giá hơn 2%. Trong bối cảnh chiến sự tại khu vực Trung Đông bùng nổ đẩy giá dầu thô thế giới vượt mốc 100 USD/thùng đã khiến nhà đầu tư lo ngại kinh tế của nhiều quốc gia sẽ bị tác động nặng do phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu như châu Âu.

Bên cạnh đó, giới chuyên gia cũng dự báo các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp diễn ra vào ngày 17 - 18.3. Giới phân tích nhận định rằng, giữa lúc xung đột tại Trung Đông khiến giá dầu toàn cầu tăng vọt - yếu tố có khả năng đẩy lạm phát tổng thể lên cao và kìm hãm tăng trưởng - các nhà hoạch định chính sách khó có thể đưa ra bất kỳ động thái thay đổi nào vào lúc này. Lãi suất của Mỹ đứng ở mức cao cũng hỗ trợ đồng USD đi lên.