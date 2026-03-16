Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 16.3.2026: Ngân hàng bán ra kịch trần

An Yến
16/03/2026 08:51 GMT+7

Giá USD tiếp tục duy trì xu hướng tăng trên thế giới lẫn trong nước.

Sáng nay (16.3), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.068 đồng, tăng 3 đồng so với cuối tuần qua. Ngay sau đó, giá USD tại Vietcombank tăng 3 đồng khi được mua chuyển khoản lên 26.081 đồng, bán ra 26.321 đồng; Ngân hàng ACB giữ nguyên chiều mua chuyển khoản 26.110 đồng và cũng tăng 3 đồng ở chiều bán ra, lên 26.321 đồng…

Ngược với USD, các ngoại tệ khác tiếp tục giảm mạnh. Chẳng hạn tại Vietcombank, giá euro giảm 60 đồng khi mua chuyển khoản xuống 29.630 đồng, bán ra còn 30.880 đồng; bảng Anh giảm 104 đồng khi mua chuyển khoản còn 34.303 đồng, bán ra xuống 35.402 đồng. Riêng yen Nhật đứng yên khi tiếp tục được mua vào 160,81 đồng và bán ra 169,31…

Giá USD hôm nay 16.3.2026: Ngân hàng bán ra kịch trần trong khi giá euro giảm sâu- Ảnh 1.

Giá USD sáng 16.3 tiếp tục tăng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới giảm nhẹ sáng đầu tuần. Chỉ số USD-Index giảm 0,21 điểm so với cuối tuần qua, xuống 100,21 điểm. Dù vậy, chỉ số này vẫn đang ở mức cao trong hơn 4 tháng qua. Trong những ngày vừa đây, đồng USD liên tục duy trì vị thế áp đảo so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt trong rổ tiền tệ toàn cầu. Từ đó khiến đà giảm của nhiều ngoại tệ khác chưa dừng lại. Chẳng hạn, đồng euro từ đầu năm đến nay đã mất giá hơn 2%. Trong bối cảnh chiến sự tại khu vực Trung Đông bùng nổ đẩy giá dầu thô thế giới vượt mốc 100 USD/thùng đã khiến nhà đầu tư lo ngại kinh tế của nhiều quốc gia sẽ bị tác động nặng do phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu như châu Âu. 

Bên cạnh đó, giới chuyên gia cũng dự báo các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp diễn ra vào ngày 17 - 18.3. Giới phân tích nhận định rằng, giữa lúc xung đột tại Trung Đông khiến giá dầu toàn cầu tăng vọt - yếu tố có khả năng đẩy lạm phát tổng thể lên cao và kìm hãm tăng trưởng - các nhà hoạch định chính sách khó có thể đưa ra bất kỳ động thái thay đổi nào vào lúc này. Lãi suất của Mỹ đứng ở mức cao cũng hỗ trợ đồng USD đi lên.

Khám phá thêm chủ đề

Giá USD giá USD hôm nay giá euro yen Nhật Bảng Anh Trung Đông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận