Giá USD hôm nay 11.3.2026: Quay đầu giảm cùng euro, bảng Anh

Sáng nay (11.3), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.059 đồng, giảm 3 đồng so với hôm qua. Tại Ngân hàng Vietcomcombank, giá USD cũng đi xuống. Cụ thế, chiều mua USD chuyển khoản còn 26.011 đồng, bán ra 26.311 đồng, giảm 44 đồng ở chiều mua và giảm 4 đồng ở chiều bán ra…

Nhiều ngoại tệ khác cũng đi xuống như giá euro tại Vietcombank giảm 87 đồng khi mua chuyển khoản còn 29.996 đồng, bán ra 31.262 đồng; bảng Anh giảm 103 đồng khi mua chuyển khoản 34.666 đồng, bán ra xuống 35.777 đồng; yen Nhật cũng giảm 0,79 đồng, đưa giá mua xuống 161,73 đồng và bán ra còn 170,28 171,07 đồng...

Giá USD sáng 11.3 đồng loạt giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới sáng đầu ngày không thay đổi nhiều so với hôm qua. Chỉ số USD-Index xoay quanh 98,84 điểm, tăng nhẹ 0,1 điểm so với hôm qua. Đà tăng của đồng USD bị suy yếu sau khi giá dầu hạ nhiệt từ mức cao trong ngày đầu tuần. Ông Bart Melek, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, phát biểu trên CNBC rằng việc giá dầu giảm từ mức đỉnh trên 100 USD/thùng vẫn mang tính lạm phát và do đó tiếp tục hỗ trợ vàng, nhưng không còn cao đến mức khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) khó cắt giảm lãi suất.

Cuộc xung đột tại khu vực Trung Đông đã bước sang ngày thứ 12 và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các cuộc tấn công qua lại giữa Mỹ, Israel và Iran khiến số lượng người thiệt mạng vẫn gia tăng. Đặc biệt, chiến sự này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng nguồn cung năng lượng và khiến giá dầu tăng cao. Trong bối cảnh này, thị trường chứng khoán nhiều nơi tiếp tục biến động mạnh. Tại Mỹ, thị trường trải qua phiên giao dịch ngày 10.3 chao đảo không ngừng theo diễn biến tăng giảm bất thường của giá dầu. Đóng cửa phiên giao dịch này, chỉ số S&P 500 giảm 0,21% xuống 6.781,48 điểm; chỉ số Dow Jones giảm hơn 34 điểm, tương đương 0,07%, và đóng cửa ở mức 47.706,51 điểm. Riêng chỉ số Nasdaq Composite tăng nhẹ 0,01% lên 22.697,10 điểm.