Giá USD hôm nay 10.3.2026: Ngân hàng đẩy mạnh mua vào

Sáng 10.3, các ngân hàng thương mại tiếp tục tăng giá USD, nhất là chiều mua vào. Chẳng hạn, Ngân hàng Vietcombank mua USD chuyển khoản 26.055 đồng, bán ra 26.315 đồng, tăng 24 đồng ở chiều mua và tăng 4 đồng ở chiều bán ra. Trong khi đó, Ngân hàng ACB tăng 50 đồng chiều mua chuyển khoản, lên 26.100 đồng nhưng giữ nguyên chiều chiều bán ra ở mức 26.311 đồng… Giá USD tự do cũng tăng thêm 10 đồng khi mua vào 26.800 đồng và bán ra 27.000 đồng.

Giá USD sáng 10.3 tại các ngân hàng thương mại tăng cao chiều mua vào ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới quay đầu đi xuống khi chỉ số USD-Index còn 98,74 điểm, giảm 0,86 điểm so với hôm qua. Dù vậy, đồng bạc xanh vẫn đang ở mức cao, đặc biệt sau khi giá dầu thô tăng vọt lên gần 120 USD/thùng trong phiên đầu tuần đã khiến nhà đầu tư tìm đến tiền mặt trong bối cảnh lo ngại cuộc chiến kéo dài tại Trung Đông có thể gây gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung năng lượng và làm suy yếu tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, giá dầu đã hạ nhiệt trở lại xuống dưới 100 USD/thùng sau đó và cũng góp phần đẩy đồng bạc xanh đi xuống. Đặc biệt trong ngày 9.3, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với một phóng viên CBS News rằng “cuộc chiến gần như đã hoàn tất” đã phần nào giúp nhà đầu tư bớt lo lắng. Tổng thống Trump cũng cho biết tàu thuyền đang di chuyển qua Eo biển Hormuz và ông đang “cân nhắc tiếp quản tuyến đường này”...

Về dữ liệu kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 2 dự kiến sẽ được công bố vào ngày mai 11.3, trong khi thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) là chỉ số tiêu dùng cá nhân (PCE) sẽ được công bố vào ngày 13.3 Một số nhà phân tích cho rằng nếu các số liệu lạm phát trong tuần này tăng mạnh, điều đó có thể đặt Fed vào tình thế khó khăn khi đưa ra chính sách tiền tệ tại cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày 17 - 18.3. Hiện thị trường hiện kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp này.