Giá USD hôm nay 9.3.2026: Ngân hàng bán ra trên 26.300 đồng

Sáng nay (9.3), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.059 đồng, tăng 2 đồng so với cuối tuần qua. Trong các ngân hàng thương mại, giá USD cũng đồng loạt tăng. Chẳng hạn, tại Vietcombank, giá USD được mua chuyển khoản 26.031 đồng, bán ra 26.311 đồng, tăng 2 đồng so với cuối tuần qua. Tương tự, Ngân hàng ACB giữ nguyên chiều mua chuyển khoản 26.050 đồng và tăng 2 đồng ở chiều bán ra, lên 26.311 đồng…

Nhiều ngoại tệ khác tiếp tục đà đi xuống ngược chiều đồng USD như giá euro tại Vietcombank giảm 239 đồng khi còn mua chuyển khoản 29.744 đồng, bán ra 30.999 đồng; bảng Anh giảm 146 đồng khi mua chuyển khoản còn 34.352 đồng, bán ra xuống 35.452 đồng; yen Nhật cũng giảm 1,18 đồng, đưa giá mua xuống 161,28 đồng và bán ra còn 169,81 đồng.

Giá USD sáng 9.3 tiếp tục đà tăng vượt 26.300 đồng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới bật tăng trở lại trong sáng đầu tuần. Chỉ số USD-Index tăng 0,61 điểm lên 99,6 điểm. Đây cũng là mức cao nhất của chỉ số này trong nhiều tháng qua. Đáng chú ý, đồng USD vẫn tăng tốc dù dữ liệu việc làm tháng 2 của Mỹ được công bố kém tích cực. Tuy nhiên, thị trường đang dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất vào tháng 9 với xác suất ⁠76%, sớm hơn kỳ vọng là tháng 10 trước khi có dữ liệu việc làm.

Trong khi đó, chiến sự tại Trung Đông vẫn rất nóng. Xung đột tại Trung Đông đã khiến eo biển Hormuz, tuyến đường thủy nối vịnh Ba Tư với các vùng biển mở, gần như đóng cửa đối với giao thương hàng hải. Tình trạng này làm tắc nghẽn hoạt động xuất khẩu từ khu vực sản xuất dầu hàng đầu thế giới và đẩy giá dầu tại thị trường London lên mức cao nhất trong hơn hai năm khi vượt 100 USD/thùng. Diễn biến này buộc người tiêu dùng phải tìm kiếm các nguồn thay thế và đe dọa đẩy lạm phát toàn cầu lên cao hơn. Điều này cũng đẩy các hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ sáng nay đồng loạt giảm sốc khi Dow Jones có lúc đã giảm 806 điểm, tương đương 1,7%; chỉ số S&P 500 và Nasdaq-100 đều mất 1,5%...