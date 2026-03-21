Giá USD hôm nay 21.3.2026: Ngân hàng tăng giá trong tuần

Các ngân hàng đã tăng giá USD 18 đồng trong tuần qua. Vietcombank mua vào ở mức 26.069 - 26.099 đồng, bán ra 26.339 đồng. ACB mua vào 26.080 - 26.110 đồng, bán ra 26.339 đồng. Vietinbank mua vào 26.102 đồng, bán ra 26.339 đồng… Giá mua và bán đô la Mỹ trong ngân hàng duy trì ở mức 240 – 270 đồng/USD.

Các ngoại tệ khác trong ngân hàng tăng giảm trái chiều trong tuần qua. Tại Vietcombank, giá EUR tăng 340 đồng, mua vào 29.658 - 29.957 đồng, bán ra 31.221 đồng; giá bảng Anh lại giảm 440 đồng, mua vào 34.388 - 34.736 đồng, bán ra 35.848 đồng; yen Nhật tăng 1,6 đồng, mua vào 160,76 - 162,39 đồng, bán ra 170,97 đồng…

Ngân hàng tăng giá USD trong tuần qua ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới tăng trở lại, chỉ số USD – Index tăng 0,27 điểm, lên 99,5 điểm. Đồng USD tăng nhưng vẫn ghi nhận một tuần giảm giá so với các đồng tiền chủ chốt, khi nhà đầu tư cắt giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất, trong bối cảnh lạm phát có khả năng tăng cao do giá năng lượng leo thang. Trước khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran nổ ra vào cuối tháng 2, giới đầu tư từng dự đoán Fed sẽ có hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay. Tuy nhiên, hiện nay phần lớn cho rằng khả năng chỉ có một lần cắt giảm, trong khi các ngân hàng trung ương lớn khác đang chuyển sang lập trường thắt chặt chính sách hơn.

Các ngoại tệ như EUR, yen Nhật, bảng Anh và franc Thụy Sĩ đều hướng tới mức tăng trong tuần so với USD, khi các nhà hoạch định chính sách đặt nền tảng cho việc tăng lãi suất nhằm đối phó với tác động của cuộc xung đột Trung Đông, vốn đã làm gián đoạn nguồn cung dầu khí. Đồng EUR giảm 0,25%, xuống còn 1,156 USD nhưng vẫn đang trên đà tăng 1,3% trong tuần. Đồng yên giảm 1% so với USD, xuống mức 159,30 yên/USD, song vẫn dự kiến tăng 0,24% trong tuần. Bảng Anh giảm 0,72%, xuống còn 1,333 USD nhưng dự kiến tăng gần 0,84% trong tuần so với USD.