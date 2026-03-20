Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 20.3.2026: Ngân hàng tăng giá USD, EUR, bảng Anh…

Thanh Xuân
20/03/2026 09:02 GMT+7

Ngân hàng tăng giá USD cùng các ngoại tệ khác như EUR, bảng Anh… Đồng bạc xanh trên thị trường thế giới giảm mạnh sau quyết định chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương các nước.

Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 13 đồng, lên 25.085 đồng. Các ngân hàng thương mại tăng giá USD thêm 14 đồng, Vietcombank mua vào lên 26.069 - 26.099 đồng, bán ra 26.339 đồng. ACB mua vào 26.080 - 26.110 đồng, bán ra 26.339 đồng. Vietinbank mua vào 26.102 đồng, bán ra 26.339 đồng…

Các ngoại tệ khác trong ngân hàng tăng mạnh trở lại. Tại Vietcombank, giá EUR tăng 270 đồng, mua vào lên 29.658 - 29.957 đồng, bán ra 31.221 đồng; giá bảng Anh tăng 400 đồng, mua vào lên 34.388 - 34.736 đồng, bán ra 35.848 đồng; yen Nhật tăng 2,5 đồng, mua vào lên 160,76 - 162,39 đồng, bán ra 170,97 đồng…

Giá USD trên thị trường thế giới giảm mạnh, chỉ số USD-Index mất 0,88 điểm, xuống 99,23 điểm. Đồng EUR và yen Nhật tăng giá so với USD kéo chỉ số USD-Index giảm xuống sau các quyết định chính sách từ các ngân hàng trung ương lớn. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh các cơ quan tiền tệ chủ chốt đồng loạt giữ nguyên lãi suất, khi lo ngại lạm phát gia tăng do giá dầu leo thang, giữa lúc xung đột tại Trung Đông tiếp tục căng thẳng.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất đúng như dự báo, đồng thời phát tín hiệu đang theo dõi chặt chẽ các rủi ro đối với tăng trưởng và lạm phát phát sinh từ đà tăng mạnh của giá năng lượng. Kết thúc phiên, EUR tăng 1,18% so với đồng USD, lên mức 1,1585 USD. Còn Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) giữ nguyên lãi suất, đồng thời tiếp tục duy trì xu hướng nghiêng về thắt chặt chính sách tiền tệ. Đồng yen Nhật tăng 1,4% so với đồng bạc xanh, lên mức 157,61 yen/USD.

Tương tự, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) cũng nhất trí bỏ phiếu giữ nguyên chi phí vay, trong bối cảnh rủi ro lạm phát gia tăng do tác động từ cuộc xung đột tại Trung Đông. Đồng bảng Anh tăng 1,4%, lên mức 1,34360 USD. Trước đó, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cũng quyết định giữ nguyên lãi suất, đồng thời dự báo lạm phát cao hơn, tỷ lệ thất nghiệp ổn định và chỉ có một lần cắt giảm chi phí vay trong năm nay.

