Giá USD hôm nay 19.3.2026: Ngân hàng tăng giá đô trong khi EUR, bảng Anh giảm mạnh

Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 5 đồng, lên 25.072 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại tăng USD thêm 5 đồng, Vietcombank mua vào 26.055 - 26.065 đồng, bán ra 26.325 đồng. ACB mua vào 26.090 - 26.120 đồng, bán ra 26.325 đồng. Vietinbank mua vào 26.113 đồng, bán ra 26.325 đồng…

Trong khi đó, các ngoại tệ khác trong ngân hàng giảm mạnh. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 160 đồng, mua vào xuống 29.404 - 29.701 đồng, bán ra 30.954 đồng; bảng Anh giảm 180 đồng, mua vào 34.040 - 34.384 đồng, bán ra 35.485 đồng; yen Nhật giảm 2,4 đồng, mua vào 158,85 - 160,45 đồng, bán ra 168,94 đồng…

Giá USD trên thị trường thế giới tăng, chỉ số USD - Index tăng 0,66 điểm, lên 100,23 điểm. Đồng USD đã tăng giá so với các đồng tiền chủ chốt khác trong phiên thứ tư, trên đà phục hồi những tổn thất của hai phiên giao dịch trước đó sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất. Fed dự báo lạm phát cao hơn, đồng thời chỉ kỳ vọng có một lần cắt giảm lãi suất trong năm, khi các nhà hoạch định chính sách cân nhắc tác động kinh tế từ cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran. Đồng USD nhìn chung đã mạnh lên kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát gần 3 tuần trước, đạt mức cao nhất trong 10 tháng vào cuối tuần qua khi căng thẳng và giá dầu tăng đã thúc đẩy nhà đầu tư tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn của Mỹ.

Trong phát biểu sau quyết định của Fed, Chủ tịch Jerome Powell cho biết, ngân hàng trung ương sẽ "bỏ qua" tác động của giá dầu tăng do xung đột nếu trong năm nay có thêm tiến triển trong việc hạ nhiệt lạm phát lõi, đặc biệt là lạm phát hàng hóa. Trước khi Fed công bố quyết định, dữ liệu từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy một chỉ số kinh tế đã tăng 0,7%, trong khi các nhà kinh tế do Reuters khảo sát dự báo mức tăng 0,3%.