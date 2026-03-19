Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 19.3.2026: Ngân hàng tăng giá đô trong khi EUR, bảng Anh giảm mạnh

Thanh Xuân
19/03/2026 08:37 GMT+7

Giá USD tại ngân hàng tăng, trong khi các ngoại tệ khác giảm mạnh. Đồng bạc xanh trên thị trường thế giới tăng cao trở lại sau khi Mỹ công bố thông tin kinh tế.

Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 5 đồng, lên 25.072 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại tăng USD thêm 5 đồng, Vietcombank mua vào 26.055 - 26.065 đồng, bán ra 26.325 đồng. ACB mua vào 26.090 - 26.120 đồng, bán ra 26.325 đồng. Vietinbank mua vào 26.113 đồng, bán ra 26.325 đồng… 

Trong khi đó, các ngoại tệ khác trong ngân hàng giảm mạnh. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 160 đồng, mua vào xuống 29.404 - 29.701 đồng, bán ra 30.954 đồng; bảng Anh giảm 180 đồng, mua vào 34.040 - 34.384 đồng, bán ra 35.485 đồng; yen Nhật giảm 2,4 đồng, mua vào 158,85 - 160,45 đồng, bán ra 168,94 đồng…

Ngân hàng tăng giá USD

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới tăng, chỉ số USD - Index tăng 0,66 điểm, lên 100,23 điểm. Đồng USD đã tăng giá so với các đồng tiền chủ chốt khác trong phiên thứ tư, trên đà phục hồi những tổn thất của hai phiên giao dịch trước đó sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất. Fed dự báo lạm phát cao hơn, đồng thời chỉ kỳ vọng có một lần cắt giảm lãi suất trong năm, khi các nhà hoạch định chính sách cân nhắc tác động kinh tế từ cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran. Đồng USD nhìn chung đã mạnh lên kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát gần 3 tuần trước, đạt mức cao nhất trong 10 tháng vào cuối tuần qua khi căng thẳng và giá dầu tăng đã thúc đẩy nhà đầu tư tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn của Mỹ.

Trong phát biểu sau quyết định của Fed, Chủ tịch Jerome Powell cho biết, ngân hàng trung ương sẽ "bỏ qua" tác động của giá dầu tăng do xung đột nếu trong năm nay có thêm tiến triển trong việc hạ nhiệt lạm phát lõi, đặc biệt là lạm phát hàng hóa. Trước khi Fed công bố quyết định, dữ liệu từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy một chỉ số kinh tế đã tăng 0,7%, trong khi các nhà kinh tế do Reuters khảo sát dự báo mức tăng 0,3%.

Tin liên quan

Giá USD hôm nay 18.3.2026: Đô tự do quay đầu giảm

Giá USD hôm nay 18.3.2026: Đô tự do quay đầu giảm

Giá USD trong ngân hàng hầu như không thay đổi khi thế giới giảm nhẹ.

Khám phá thêm chủ đề

Giá USD ngân hàng Vietcombank Mỹ Lãi suất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận