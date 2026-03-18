Giá USD hôm nay 18.3.2026: Đô tự do quay đầu giảm

An Yến
18/03/2026 09:05 GMT+7

Giá USD trong ngân hàng hầu như không thay đổi khi thế giới giảm nhẹ.

Sáng nay (18.3), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.067 đồng, giảm 1 đồng so với hôm qua. Tại các ngân hàng thương mại, giá USD giảm nhẹ như Vietcombank cũng giảm 1 đồng, mua chuyển khoản còn 26.080 đồng, bán ra 26.320 đồng; Ngân hàng ACB giữ nguyên chiều mua chuyển khoản 26.110 đồng và giảm 1 đồng ở chiều bán ra, xuống 26.320 đồng… Riêng giá USD tự do giảm 10 đồng khi còn mua vào 26.880 đồng và bán ra 27.010 đồng. Giá USD tự do dù đi xuống nhưng vẫn cao hơn trong tuần đầu tháng 3. 

Giá USD sáng 18.3 trong ngân hàng hầu như đứng yên

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tiếp tục giảm nhẹ. Chỉ số USD-Index xuống 99,59 điểm, giảm 0,45 điểm so với hôm qua. Nhà đầu tư khá thận trọng khi cuộc chiến giữa Mỹ cùng Israel và Iran bước sang tuần thứ ba, đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động thương mại năng lượng và làm dấy lên lo ngại lạm phát tăng mạnh trên toàn cầu. Giá dầu thô đã tăng lên trên 100 USD/thùng trong phiên 17.3 (giờ Mỹ). Theo CNBC, một làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở năng lượng của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang gây ra lo ngại sâu sắc về nguy cơ gián đoạn nguồn cung kéo dài, trong bối cảnh xung đột với Iran ngày càng leo thang. Thậm chí, Iran đã cảnh báo giá dầu có thể leo lên tới 200 USD/thùng nếu tình hình tiếp tục xấu đi - một kịch bản có thể gây chấn động kinh tế toàn cầu.

Trong khi đó, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) dự kiến sẽ họp vào hai ngày 17 - 18.3 và sẽ công bố quyết định lãi suất vào ngày 18.3 (tức rạng sáng 19.3 giờ Việt Nam) và thị trường kỳ vọng ngân hàng trung ương sẽ giữ nguyên lãi suất. Trong một báo cáo mới đây, Ngân hàng Commerzbank cho rằng cuộc họp của Fed khó có thể tạo động lực đáng kể nào cho thị trường tài chính. Bởi những bất định xung quanh thời gian kéo dài của chiến sự và gián đoạn nguồn cung dầu khiến Fed phải duy trì lập trường thận trọng. Việc lãi suất neo cao giúp đồng bạc xanh gia tăng trong thời gian gần đây...

Giá USD hôm nay 17.3.2026: Không thay đổi trong khi euro, yen Nhật bật tăng

Giá USD trong nước đứng yên khi một số ngoại tệ khác bật tăng trở lại.

