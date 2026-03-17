Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 17.3.2026: Không thay đổi trong khi euro, yen Nhật bật tăng

An Yến
17/03/2026 08:55 GMT+7

Giá USD trong nước đứng yên khi một số ngoại tệ khác bật tăng trở lại.

Sáng 17.3, giá USD tại các ngân hàng thương mại đứng yên như Vietcombank vẫn mua chuyển khoản 26.081 đồng, bán ra 26.321 đồng; Ngân hàng ACB cũng tiếp tục niêm yết chiều mua chuyển khoản 26.110 đồng và bán ra 26.321 đồng…

Trong khi đó, một số ngoại tệ khác bật tăng trở lại. Chẳng hạn tại Vietcombank, giá euro tăng 111 đồng khi mua chuyển khoản lên 29.736 đồng, bán ra 30.991 đồng; bảng Anh tăng 117 đồng khi mua chuyển khoản 34.417 đồng, bán ra lên 35.519 đồng; yen Nhật tăng 0,08 đồng và mua vào 160,89 đồng, bán ra 169,39 đồng …

Giá USD sáng 17.3 trong ngân hàng đứng yên

ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo kịch bản dự báo mới đây của Ngân hàng UOB, tỷ giá USD/VND có thể ở mức 26.400 đồng trong quý 2/2026 và giảm xuống 26.200 đồng trong quý 3/2026. Áp lực tỷ giá USD/VND tăng theo xu hướng chung của thị trường quốc tế. Áp lực lên đồng VND có nhưng sẽ không quá lớn. Về trung hạn, triển vọng của VND vẫn ổn định nhờ nền tảng vĩ mô tích cực.

Giá USD thế giới giảm nhẹ khi chỉ số USD-Index lùi về 99,95 điểm, giảm 0,26 điểm so với hôm qua. Dù vậy, giá USD vẫn đang ở mức cao trong nhiều tháng qua. Trong phiên giao dịch 16.3 (theo giờ Mỹ), giá dầu thô quay đầu giảm sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói với CNBC rằng Mỹ đang cho phép các tàu chở dầu của Iran đi qua eo biển Hormuz. Ngoài ra, tờ Wall Street Journal cũng đưa tin, Mỹ sắp công bố một liên minh các quốc gia hộ tống tàu thuyền qua eo biển, dẫn lời các quan chức. Điều này giúp tâm lý nhà đầu tư bớt lo lắng.

Đồng thời, một số dự báo cho rằng sau khi cuộc chiến ở Iran nổ ra, một số người đã bắt đầu nghĩ động thái tiếp theo của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất, thay vì giảm như dự báo trước đó. Các nhà đầu tư trên thị trường phái sinh đánh giá có khoảng 25% Fed sẽ thực hiện một đợt tăng lãi suất trong năm nay.

Tâm lý nhà đầu tư bớt lo lắng cũng giúp thị trường chứng khoán Mỹ hồi phục. Khép phiên ngày 16.3, chỉ số Dow Jones tăng 387,94 điểm, tương đương 0,83% lên 46.946,41 điểm; S&P 500 tăng 1,01%, lên 6.699,38 điểm và Nasdaq Composite tăng 1,22% đạt 22.374,18 điểm.

Tin liên quan

Giá USD hôm nay 16.3.2026: Ngân hàng bán ra kịch trần

Giá USD hôm nay 16.3.2026: Ngân hàng bán ra kịch trần

Giá USD tiếp tục duy trì xu hướng tăng trên thế giới lẫn trong nước.

Khám phá thêm chủ đề

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận