Giá USD hôm nay 17.3.2026: Không thay đổi trong khi euro, yen Nhật bật tăng

Sáng 17.3, giá USD tại các ngân hàng thương mại đứng yên như Vietcombank vẫn mua chuyển khoản 26.081 đồng, bán ra 26.321 đồng; Ngân hàng ACB cũng tiếp tục niêm yết chiều mua chuyển khoản 26.110 đồng và bán ra 26.321 đồng…

Trong khi đó, một số ngoại tệ khác bật tăng trở lại. Chẳng hạn tại Vietcombank, giá euro tăng 111 đồng khi mua chuyển khoản lên 29.736 đồng, bán ra 30.991 đồng; bảng Anh tăng 117 đồng khi mua chuyển khoản 34.417 đồng, bán ra lên 35.519 đồng; yen Nhật tăng 0,08 đồng và mua vào 160,89 đồng, bán ra 169,39 đồng …

Giá USD sáng 17.3 trong ngân hàng đứng yên ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo kịch bản dự báo mới đây của Ngân hàng UOB, tỷ giá USD/VND có thể ở mức 26.400 đồng trong quý 2/2026 và giảm xuống 26.200 đồng trong quý 3/2026. Áp lực tỷ giá USD/VND tăng theo xu hướng chung của thị trường quốc tế. Áp lực lên đồng VND có nhưng sẽ không quá lớn. Về trung hạn, triển vọng của VND vẫn ổn định nhờ nền tảng vĩ mô tích cực.

Giá USD thế giới giảm nhẹ khi chỉ số USD-Index lùi về 99,95 điểm, giảm 0,26 điểm so với hôm qua. Dù vậy, giá USD vẫn đang ở mức cao trong nhiều tháng qua. Trong phiên giao dịch 16.3 (theo giờ Mỹ), giá dầu thô quay đầu giảm sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói với CNBC rằng Mỹ đang cho phép các tàu chở dầu của Iran đi qua eo biển Hormuz. Ngoài ra, tờ Wall Street Journal cũng đưa tin, Mỹ sắp công bố một liên minh các quốc gia hộ tống tàu thuyền qua eo biển, dẫn lời các quan chức. Điều này giúp tâm lý nhà đầu tư bớt lo lắng.

Đồng thời, một số dự báo cho rằng sau khi cuộc chiến ở Iran nổ ra, một số người đã bắt đầu nghĩ động thái tiếp theo của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất, thay vì giảm như dự báo trước đó. Các nhà đầu tư trên thị trường phái sinh đánh giá có khoảng 25% Fed sẽ thực hiện một đợt tăng lãi suất trong năm nay.

Tâm lý nhà đầu tư bớt lo lắng cũng giúp thị trường chứng khoán Mỹ hồi phục. Khép phiên ngày 16.3, chỉ số Dow Jones tăng 387,94 điểm, tương đương 0,83% lên 46.946,41 điểm; S&P 500 tăng 1,01%, lên 6.699,38 điểm và Nasdaq Composite tăng 1,22% đạt 22.374,18 điểm.