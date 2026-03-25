Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar, ông Majid al-Ansari cho biết hệ thống an ninh khu vực ở Vịnh đã bị phá vỡ trong suốt cuộc chiến. Al Jazeera dẫn lời ông al-Ansari nói rằng Qatar không trực tiếp làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran. Mỹ đã quyết định tiến hành cuộc chiến dựa trên đánh giá của họ và Qatar đang hợp tác chặt chẽ với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump để giảm leo thang và ngăn chặn các cuộc tấn công của Iran vào Qatar.

"Lập trường của chúng tôi là phòng thủ. Chúng tôi đã hứng chịu hơn 200 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Chúng tôi bảo lưu quyền đáp trả. Chưa có quyết định nào được đưa ra về việc có trả đũa hay không. Hơn 90% các cuộc tấn công đã bị đánh chặn... Việc Qatar đề nghị đóng cửa căn cứ không quân al-Udeid của Mỹ, căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông, hoàn toàn chưa được thảo luận', ông nói, theo The Guardian.