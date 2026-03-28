Giá USD hôm nay 28.3.2026: Ngân hàng tăng mạnh giá mua

Trong tuần qua, các ngân hàng thương mại đã tăng giá USD từ 11 - 31 đồng, trong đó chiều mua vào tăng mạnh hơn so với bán ra. Vietcombank mua USD với giá 26.105 - 26.135 đồng, bán ra 26.355 đồng. ACB mua vào 26.140 - 26.170 đồng, bán ra 26.355 đồng. Vietinbank mua vào 26.148 đồng, bán ra 26.355 đồng… Các nhà băng luôn duy trì giá USD cao ở mức kịch trần.

Các ngoại tệ khác tiếp tục giảm mạnh so với trước đó. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 30 đồng, mua vào còn 29.563 - 29.862 đồng, bán ra 31.122 đồng; bảng Anh giảm 80 đồng, mua vào 34.161 - 34.506 đồng, bán ra 35.611 đồng; yen Nhật giảm 0,3 đồng, mua vào 159 - 160,61 đồng, bán ra 169,1 đồng…

Giá USD trên thị trường thế giới tăng cao, chỉ số USD-Index thêm 0,29 điểm, lên 100,19 điểm. Tâm lý người tiêu dùng Mỹ trong tháng 3 đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba tháng, khi giá dầu tăng do chiến sự gây sức ép lên triển vọng kinh tế. Dòng vốn tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn đã hỗ trợ đồng USD, bên cạnh việc kỳ vọng ngày càng gia tăng về khả năng Mỹ sẽ nâng lãi suất trong năm nay. Nhu cầu trú ẩn an toàn khi xung đột tại Trung Đông leo thang và triển vọng hạ nhiệt căng thẳng dần suy yếu. Thị trường duy trì trạng thái thận trọng vào cuối một tuần đầy biến động, khi Tổng thống Donald Trump một lần nữa gia hạn thời hạn tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của Iran, trong khi Washington và Tehran đưa ra những đánh giá trái ngược rõ rệt về tiến triển ngoại giao.

Trong khi đó, đồng yen chịu áp lực lớn, giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7.2024, làm dấy lên khả năng giới chức Nhật Bản có thể can thiệp vào thị trường ngoại hối để ổn định tỷ giá. Đồng yen giảm 0,34% xuống 160,35 yen/USD, lần đầu tiên vượt mốc 160 kể từ tháng 7.2024, thời điểm giới chức Nhật Bản gần nhất can thiệp để hỗ trợ đồng nội tệ. Đồng EUR giảm 0,17% xuống còn 1,1509 USD, trong khi bảng Anh ghi nhận phiên giảm thứ tư liên tiếp, mất 0,48%, xuống 1,3268 USD. Đồng đô la Úc, vốn nhạy cảm với rủi ro, giảm 0,2%, xuống 0,687 USD sau khi chạm mức thấp nhất trong hai tháng.