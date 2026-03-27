Giá USD hôm nay 27.3.2026: Ngân hàng tăng kịch trần

Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 2 đồng, xuống 25.100 đồng/USD. Giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm nhẹ 2 đồng, Vietcombank mua USD với giá 26.105 - 26.135 đồng, bán ra 26.355 đồng. ACB mua vào 26.140 - 26.170 đồng, bán ra 26.355 đồng. Vietinbank mua vào 26.148 đồng, bán ra 26.355 đồng… Dù giảm, giá USD hiện vẫn đứng cao ở mức kịch trần.

Các ngoại tệ khác tiếp tục giảm mạnh. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 80 đồng, mua vào còn 29.591 - 29.890 đồng, bán ra 31.151 đồng; bảng Anh giảm 90 đồng, mua vào 34.207 - 34.553 đồng, bán ra 35.695 đồng; yen Nhật giảm 0,12 đồng, mua vào 159,29 - 160,9 đồng, bán ra 169,41 đồng…

Giá USD tăng so với các ngoại tệ khác ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá USD tăng so với các ngoại tệ khác. Chỉ số USD-Index tăng 0,27 điểm, lên 99,87 điểm. Đồng USD tăng so với các đồng tiền chủ chốt khi những dấu hiệu cho thấy quan điểm Mỹ và Iran vẫn còn nhiều khác biệt trong việc đạt được một thỏa thuận hòa bình đã dập tắt hy vọng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông, làm dấy lên nguy cơ về một cú sốc năng lượng kéo dài và thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn.

Trong bối cảnh các yếu tố địa chính trị và lo ngại lạm phát tiếp tục chi phối thị trường, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới của Mỹ tăng nhẹ trong tuần qua, nhưng không gây bất ngờ đáng kể và cho thấy thị trường lao động vẫn ổn định. Điều này tạo dư địa để Cục Dự trữ liên bang (Fed) giữ nguyên lãi suất trong khi theo dõi các rủi ro lạm phát liên quan đến chiến sự.

Thị trường hiện dự đoán khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ tăng lãi suất ba lần trong năm nay và cũng gần như tính đến khả năng tương tự đối với Ngân hàng Trung ương Anh.

Giá các ngoại tệ khác giảm so với USD. Giá EUR giảm 0,3%, xuống còn 1,1524 USD, trong khi bảng Anh giảm 0,35% xuống 1,3319 USD. Giá USD tăng 0,22% so với đồng yen Nhật, lên mức 159,81 yen. So với đồng nhân dân tệ Trung Quốc, USD tăng 0,29%, lên 6,922 NDT.