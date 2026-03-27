Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 27.3.2026: Ngân hàng tăng kịch trần

Thanh Xuân
27/03/2026 09:05 GMT+7

Dù giá USD trong ngân hàng giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì mức kịch trần cho phép. Đồng bạc xanh trên thị trường thế giới tăng so với các ngoại tệ khác.

Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 2 đồng, xuống 25.100 đồng/USD. Giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm nhẹ 2 đồng, Vietcombank mua USD với giá 26.105 - 26.135 đồng, bán ra 26.355 đồng. ACB mua vào 26.140 - 26.170 đồng, bán ra 26.355 đồng. Vietinbank mua vào 26.148 đồng, bán ra 26.355 đồng… Dù giảm, giá USD hiện vẫn đứng cao ở mức kịch trần. 

Các ngoại tệ khác tiếp tục giảm mạnh. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 80 đồng, mua vào còn 29.591 - 29.890 đồng, bán ra 31.151 đồng; bảng Anh giảm 90 đồng, mua vào 34.207 - 34.553 đồng, bán ra 35.695 đồng; yen Nhật giảm 0,12 đồng, mua vào 159,29 - 160,9 đồng, bán ra 169,41 đồng…

Giá USD tăng so với các ngoại tệ khác

ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá USD tăng so với các ngoại tệ khác. Chỉ số USD-Index tăng 0,27 điểm, lên 99,87 điểm. Đồng USD tăng so với các đồng tiền chủ chốt khi những dấu hiệu cho thấy quan điểm Mỹ và Iran vẫn còn nhiều khác biệt trong việc đạt được một thỏa thuận hòa bình đã dập tắt hy vọng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông, làm dấy lên nguy cơ về một cú sốc năng lượng kéo dài và thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn.

Trong bối cảnh các yếu tố địa chính trị và lo ngại lạm phát tiếp tục chi phối thị trường, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới của Mỹ tăng nhẹ trong tuần qua, nhưng không gây bất ngờ đáng kể và cho thấy thị trường lao động vẫn ổn định. Điều này tạo dư địa để Cục Dự trữ liên bang (Fed) giữ nguyên lãi suất trong khi theo dõi các rủi ro lạm phát liên quan đến chiến sự.

Thị trường hiện dự đoán khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ tăng lãi suất ba lần trong năm nay và cũng gần như tính đến khả năng tương tự đối với Ngân hàng Trung ương Anh.

Giá các ngoại tệ khác giảm so với USD. Giá EUR giảm 0,3%, xuống còn 1,1524 USD, trong khi bảng Anh giảm 0,35% xuống 1,3319 USD. Giá USD tăng 0,22% so với đồng yen Nhật, lên mức 159,81 yen. So với đồng nhân dân tệ Trung Quốc, USD tăng 0,29%, lên 6,922 NDT.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận